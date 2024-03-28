Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Рамафоса выразил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, тот выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле". Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.