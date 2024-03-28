https://ria.ru/20240328/putin-1936491193.html
Путин призвал развивать туризм на Каспии
Путин призвал развивать туризм на Каспии - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал развивать туризм на Каспии
Туристическую индустрию на Каспии нужно развивать, это очень перспективное направление, Дагестан сейчас - рекордсмен по приросту числа туристов, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:43
2024-03-28T21:43
2024-03-28T21:43
туризм
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Туристическую индустрию на Каспии нужно развивать, это очень перспективное направление, Дагестан сейчас - рекордсмен по приросту числа туристов, сообщил президент России Владимир Путин. "Действительно, на Каспии "начать и кончить", что называется. Место очень хорошее. Надо развивать это. Вот сейчас уже поток резко увеличивается. У нас Дагестан, наверное, чемпион по увеличению туристического потока. И, конечно, очень перспективное направление", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов представил обновленные планы по созданию морского курорта, который назвали "Каспийский прибрежный кластер". Одним из преимуществ он назвал географическое положение региона - в паре часов перелета находятся города-миллионники юга России, а также Турция, Азербайджан, Иран, Ирак и Туркменистан.
https://ria.ru/20240328/crimea-1936478527.html
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россия, турция, азербайджан, сергей меликов, владимир путин
Туризм, Россия, Турция, Азербайджан, Сергей Меликов, Владимир Путин
Путин призвал развивать туризм на Каспии
Путин: нужно развивать туристическую индустрию на Каспии