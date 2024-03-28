https://ria.ru/20240328/podarok-1936447831.html

"В пять раз больше". В Чехии забили тревогу из-за подарка Путину на Украине

"В пять раз больше". В Чехии забили тревогу из-за подарка Путину на Украине - РИА Новости, 28.03.2024

"В пять раз больше". В Чехии забили тревогу из-за подарка Путину на Украине

Отсутствие единой стратегии у западных стран в отношении Украины приносит пользу России, заявил бывший министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в статье... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:49

2024-03-28T17:49

2024-03-28T17:49

специальная военная операция на украине

украина

россия

чехия

сергей шойгу

нато

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отсутствие единой стратегии у западных стран в отношении Украины приносит пользу России, заявил бывший министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в статье для iDNES."Чем вообще занимаются премьеры и министры иностранных дел в НАТО и ЕС? Разве создание стратегии в отношении Украины и общей стратегии в отношении с России не было их главной задачей? Разве не повторяется точь-в-точь то, что произошло с нами в Афганистане? Там тоже не говорили о стратегии и целях вплоть до горького конца. <…> Если у нас нет никакой единой стратегии, то Кремлю это на руку", — отметил он.По словам экс-министра, до сих пор Прага не смогла установить дату поставок обещанных боеприпасов Украине, а разговоры сейчас идут уже об июне. При этом Украина расходует по 200 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в месяц, а у России сейчас их в пять раз больше, пояснил он.Как считает Заоралек, очевидно, что западная поддержка Киеву скудеет. Кроме того, поговаривают о российском наступлении, которое может начаться очень скоро, добавил эксперт."Мы сидим вокруг пламени войны, которое полыхнуло на Украине, и время от времени подбрасываем хворост. Но мы точно не знаем, зачем это делаем и чего, собственно говоря, хотим добиться", — резюмировал автор.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240328/kharkov-1936421837.html

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украина, россия, чехия, сергей шойгу, нато, евросоюз, вооруженные силы украины