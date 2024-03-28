https://ria.ru/20240328/peterburg-1936477625.html

Путин удивился третьему месту Петербурга в туристическом рейтинге

Путин удивился третьему месту Петербурга в туристическом рейтинге - РИА Новости, 28.03.2024

Путин удивился третьему месту Петербурга в туристическом рейтинге

Президент России Владимир Путин высказал удивление, что Москва и Краснодарский край обходят Санкт-Петербург в туристическом рейтинге, хотя там нет Эрмитажа и... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:59

2024-03-28T19:59

2024-03-28T19:59

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

россия

краснодарский край

владимир путин

александр беглов

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал удивление, что Москва и Краснодарский край обходят Санкт-Петербург в туристическом рейтинге, хотя там нет Эрмитажа и Русского музея. "Я полностью согласен с тем, что вы сказали, что Петербург, безусловно, является мировым центром туризма - это точно. Но у нас Петербург по популярности находится только на третьем месте после Москвы, Московской области и Краснодарского края. Как же так, Александр Дмитриевич? Там нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, там нет Петропавловской крепости, там нет первого в истории России музея Кунсткамеры, Двенадцати коллегий - это первое правительство России. И еще много чего нет. А у вас это все есть", - сказал президент на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. В ответ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предположил, что причина в том, что в Северной столице холодное море по сравнению с Краснодарским краем, но пообещал, что благодаря представленному проекту туристов в городе станет больше, и Петербург займет в рейтинге первое место.

https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1934987212.html

санкт-петербург

россия

краснодарский край

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Кирилл Волков

новости - туризм, санкт-петербург, россия, краснодарский край, владимир путин, александр беглов, москва