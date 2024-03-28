https://ria.ru/20240328/peterburg-1936477625.html
Путин удивился третьему месту Петербурга в туристическом рейтинге
Путин удивился третьему месту Петербурга в туристическом рейтинге - РИА Новости, 28.03.2024
Путин удивился третьему месту Петербурга в туристическом рейтинге
Президент России Владимир Путин высказал удивление, что Москва и Краснодарский край обходят Санкт-Петербург в туристическом рейтинге, хотя там нет Эрмитажа и... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:59
2024-03-28T19:59
2024-03-28T19:59
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
россия
краснодарский край
владимир путин
александр беглов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430793_0:119:3140:1885_1920x0_80_0_0_35e2f31c1eb7ccf16ef34b8ca7c30886.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал удивление, что Москва и Краснодарский край обходят Санкт-Петербург в туристическом рейтинге, хотя там нет Эрмитажа и Русского музея. "Я полностью согласен с тем, что вы сказали, что Петербург, безусловно, является мировым центром туризма - это точно. Но у нас Петербург по популярности находится только на третьем месте после Москвы, Московской области и Краснодарского края. Как же так, Александр Дмитриевич? Там нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, там нет Петропавловской крепости, там нет первого в истории России музея Кунсткамеры, Двенадцати коллегий - это первое правительство России. И еще много чего нет. А у вас это все есть", - сказал президент на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. В ответ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предположил, что причина в том, что в Северной столице холодное море по сравнению с Краснодарским краем, но пообещал, что благодаря представленному проекту туристов в городе станет больше, и Петербург займет в рейтинге первое место.
https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1934987212.html
санкт-петербург
россия
краснодарский край
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430793_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6d93e416d9ef6424e1b27b50420afe35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, санкт-петербург, россия, краснодарский край, владимир путин, александр беглов, москва
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Россия, Краснодарский край, Владимир Путин, Александр Беглов, Москва
Путин удивился третьему месту Петербурга в туристическом рейтинге
Путин удивился, что Москва и Кубань обходят Петербург в туристическом рейтинге