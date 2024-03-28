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В Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж - РИА Новости, 28.03.2024
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12:45 28.03.2024 (обновлено: 12:52 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/peterburg-1936356449.html
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж - РИА Новости, 28.03.2024
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж
Недовольный клиент, который стрелял из аэрозольного пистолета после того, как его возмутила цена на шиномонтаж в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:45
2024-03-28T12:52
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Недовольный клиент, который стрелял из аэрозольного пистолета после того, как его возмутила цена на шиномонтаж в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Накануне в полицию поступило сообщение о стрельбе в шиномонтажной мастерской у дома №41 по Гражданскому проспекту. "Прибывшими полицейскими на месте происшествия был задержан 52-летний неработающий петербуржец, который подозревается в том, что в ходе конфликта из-за высоких, по его мнению, цен на оказанные услуги произвел несколько выстрелов из газового пистолета в сторону 41-летнего владельца автосервиса", - сообщила пресс-служба. Пострадавший получил ожоги глаз и был вынужден обратиться в медучреждение. Полицейскими был изъят аэрозольный пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). "Подозреваемый, который ранее уже был судим, задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240326/konflikt-1935804745.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из аэрозольного пистолета

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Недовольный клиент, который стрелял из аэрозольного пистолета после того, как его возмутила цена на шиномонтаж в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Накануне в полицию поступило сообщение о стрельбе в шиномонтажной мастерской у дома №41 по Гражданскому проспекту.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Под Новосибирском разыскивают участников конфликта со стрельбой
26 марта, 07:55
«
"Прибывшими полицейскими на месте происшествия был задержан 52-летний неработающий петербуржец, который подозревается в том, что в ходе конфликта из-за высоких, по его мнению, цен на оказанные услуги произвел несколько выстрелов из газового пистолета в сторону 41-летнего владельца автосервиса", - сообщила пресс-служба.
Пострадавший получил ожоги глаз и был вынужден обратиться в медучреждение. Полицейскими был изъят аэрозольный пистолет.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). "Подозреваемый, который ранее уже был судим, задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - заключили в пресс-службе.
Шаман - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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