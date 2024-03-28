https://ria.ru/20240328/peterburg-1936324136.html

В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих

В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих - РИА Новости, 28.03.2024

В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих

В Петербурге задержали троих подростков, нападавших на прохожих в Красногвардейском районе, сообщили в главке МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:44

2024-03-28T10:44

2024-03-28T11:12

происшествия

красногвардейский район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. В Петербурге задержали троих подростков, нападавших на прохожих в Красногвардейском районе, сообщили в главке МВД по городу и Ленобласти.От действий подозреваемых 16-17 лет пострадали двое. Оба инцидента произошли утром во вторник. Первой жертвой подростков стал 28-летний житель одного из домов по Муринской дороге: он подходил к подъезду, когда молодые люди спровоцировали его на конфликт, избили и отобрали шесть тысяч рублей.Второй жертвой стал 33-летний житель соседнего дома, которого один из подростков сбил с ног ударом ноги и продолжил избивать. Пострадавший попал в больницу с многочисленными ушибами и ссадинами."Все трое нападавших были оперативно задержаны сотрудниками уголовного розыска Красногвардейского района в этот же день", — говорится в публикации.Двое из подростков уже попадали в поле зрение правоохранительных органов в начале марта за грабеж.Возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса "Хулиганство".

https://ria.ru/20240319/obstrel-1934267061.html

https://ria.ru/20240328/kriminal-1936202929.html

красногвардейский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение подростков на прохожих. Кадры с камеры видеонаблюдения В Петербурге задержали троих подростков, которые нападали на случайных прохожих. Заведено дело о хулиганстве. 2024-03-28T10:44 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногвардейский район, санкт-петербург