https://ria.ru/20240328/peterburg-1936324136.html
В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих
В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих - РИА Новости, 28.03.2024
В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих
В Петербурге задержали троих подростков, нападавших на прохожих в Красногвардейском районе, сообщили в главке МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:44
2024-03-28T10:44
2024-03-28T11:12
происшествия
красногвардейский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. В Петербурге задержали троих подростков, нападавших на прохожих в Красногвардейском районе, сообщили в главке МВД по городу и Ленобласти.От действий подозреваемых 16-17 лет пострадали двое. Оба инцидента произошли утром во вторник. Первой жертвой подростков стал 28-летний житель одного из домов по Муринской дороге: он подходил к подъезду, когда молодые люди спровоцировали его на конфликт, избили и отобрали шесть тысяч рублей.Второй жертвой стал 33-летний житель соседнего дома, которого один из подростков сбил с ног ударом ноги и продолжил избивать. Пострадавший попал в больницу с многочисленными ушибами и ссадинами."Все трое нападавших были оперативно задержаны сотрудниками уголовного розыска Красногвардейского района в этот же день", — говорится в публикации.Двое из подростков уже попадали в поле зрение правоохранительных органов в начале марта за грабеж.Возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса "Хулиганство".
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934267061.html
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красногвардейский район
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Нападение подростков на прохожих. Кадры с камеры видеонаблюдения
В Петербурге задержали троих подростков, которые нападали на случайных прохожих. Заведено дело о хулиганстве.
2024-03-28T10:44
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РИА Новости
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происшествия, красногвардейский район, санкт-петербург
Происшествия, Красногвардейский район, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих
В Петербурге задержали троих подростков, нападавших на прохожих