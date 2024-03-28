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В Уфе обрушилась перегородка подъезда жилого дома - РИА Новости, 28.03.2024
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16:38 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/peregorodka-1936426041.html
В Уфе обрушилась перегородка подъезда жилого дома
В Уфе обрушилась перегородка подъезда жилого дома - РИА Новости, 28.03.2024
В Уфе обрушилась перегородка подъезда жилого дома
Бетонная перегородка входной группы подъезда многоквартирного дома обрушилась в Уфе, опасности для людей нет, конструкцию демонтировали, сообщила башкирская... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:38
2024-03-28T16:38
происшествия
уфа
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УФА, 28 мар – РИА Новости. Бетонная перегородка входной группы подъезда многоквартирного дома обрушилась в Уфе, опасности для людей нет, конструкцию демонтировали, сообщила башкирская прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, обрушилась бетонная стена входной группы подъезда в многоквартирном доме по улице Рыльского. "В настоящее время козырек конструкции демонтирован, угрозы для жизни граждан не имеется. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание общедомового имущества многоквартирного дома", - сообщила прокуратура. Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало видео инцидента, снятое "умным домофоном". На кадрах мужчина на спине несет тяжелый большой предмет и ставит к перегородке у входа в подъезд. В тот же момент перегородка рушится, очевидец стоит в удивлении.
https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923941854.html
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе обрушилась перегородка подъезда жилого дома

В Уфе обрушилась бетонная перегородка подъезда многоквартирного дома

© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан/TelegramПерегородка подъезда жилого дома обрушилась в Уфе
Перегородка подъезда жилого дома обрушилась в Уфе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан/Telegram
Перегородка подъезда жилого дома обрушилась в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 28 мар – РИА Новости. Бетонная перегородка входной группы подъезда многоквартирного дома обрушилась в Уфе, опасности для людей нет, конструкцию демонтировали, сообщила башкирская прокуратура в Telegram-канале.
По данным ведомства, обрушилась бетонная стена входной группы подъезда в многоквартирном доме по улице Рыльского.
"В настоящее время козырек конструкции демонтирован, угрозы для жизни граждан не имеется. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание общедомового имущества многоквартирного дома", - сообщила прокуратура.
Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало видео инцидента, снятое "умным домофоном". На кадрах мужчина на спине несет тяжелый большой предмет и ставит к перегородке у входа в подъезд. В тот же момент перегородка рушится, очевидец стоит в удивлении.
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