https://ria.ru/20240328/patriarkh-1936277524.html

Патриарх отказал русскому национализму в праве на существование

Патриарх отказал русскому национализму в праве на существование - РИА Новости, 28.03.2024

Патриарх отказал русскому национализму в праве на существование

"И пускай никто нас не пугает русским национализмом! Русского национализма в природе не существует, это каждый знает" — все ли согласятся с этими словами... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:01

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"И пускай никто нас не пугает русским национализмом! Русского национализма в природе не существует, это каждый знает" — все ли согласятся с этими словами патриарха Кирилла, которые он произнес на съезде Всемирного русского народного собора в Москве? Конечно, нет. Причем не согласны будут как профессиональные борцы с "русским нацизмом-фашизмом", так и некоторые профессиональные же "русские националисты", выставляющие себя единственными защитниками великого народа. Однако патриарх прав — просто для него сам термин "национализм" приравнен к шовинизму и даже нацизму. И это не прихоть святейшего, а следствие опыта всего постсоветского периода борьбы за интересы русского народа.Патриарх произнес эти слова на съезде Всемирного русского народного собора — организации, созданной весной 1993-го. В самые черные для русских времена — развала великой страны, крушения социального уклада, миллионов беженцев и вынужденных переселенцев из бывших советских республик. Тогда любое слово о русском народе, патриотизме, любви к родине воспринималось в штыки теми, кто называл себя "общественным мнением", то есть узким слоем либеральной публики, получившим контроль над СМИ и пропагандой. И создание ВРНС тогда было абсолютным противоходом всему направлению власти и медиа, поэтому патриарх и напомнил о звучавшей "острой тенденциозной критике со стороны тех, кто обвинял нас во всех грехах, в каких только можно обвинить, в том числе в некоем русском национализме". Патриарх смягчает: обвиняли чуть ли не в "русском фашизме". Тогда это был очень распространенный термин — им шельмовали всех несогласных с развалом страны, либеральными экономическими реформами и приватизацией. На все слова о русских традициях, народе, государственности, ценностях отвечали одним: вы хотите разбудить зверя русского фашизма, чтобы задушить прекрасные демократические рыночные реформы, которые должны вернуть Россию в семью передовых европейских народов!Естественно, что и в те годы были радикальные группы, выступавшие за "вооруженное восстание русского народа против антинародной власти", но дело в том, что ярлык русского фашиста вешали на всех, кто только заикался о правах и интересах русского народа. Никакого доступа к СМИ у патриотов тогда не было — и они не могли даже ответить на шельмование. Ситуация начала меняться с приходом к власти Путина, когда президент стал прямо говорить о русском народе (все 90-е даже это было "не принято").Ну а после 2014 года слова "Русская весна" и "русский мир" стали понятны уже всем, а в 2022-м началась война за интересы и будущее русского народа. Именно так — и это нисколько не ущемляет другие народы, живущие в России. Потому что русские являются не просто хребтом, но и основой, сутью России, русского мира, русской цивилизации. И от их самочувствия зависит все. Как сказал патриарх: "Разделение и ослабление русского народа, лишение его духовных и жизненных сил всегда приводило к ослаблению и кризису Российского государства. Поэтому восстановление единства русского народа, а также его духовного и жизненного потенциала являются ключевыми условиями развития России и русского мира в XXI веке".Восстановление единства — как территориального, так и нравственного — наша главная общая цель. И в этом смысле все русские любят свой народ, все русские — патриоты. И националисты? Да, если понимать под этим термином любовь к своему народу и родине. И нет, если видеть в нем чувство превосходства собственной нации над другими, то есть шовинизм. И дело не только в том, что в России живет много наций и шовинизм недопустим ни для одной из них, но и в том, что политический "национализм" часто используется как таран против государства. То есть, прикрываясь справедливой (или нет) критикой власти и элит, он претендует на то, чтобы быть единственным защитником интересов народа, выставляя всю власть как антинародную, неправедную и нелегитимную. То есть такой "национализм" выступает тараном в борьбе с государством, а в нашем случае государство Россия является не просто творением, а формой жизни русского народа. Русский не может быть против России, не может призывать революцию и смуту, потому что не может действовать против собственных интересов и самого себя.И точно так же русский не может быть за сокращение России, за то, чтобы создать "русское национальное государство", то есть отделиться и отгородиться от всех нерусских народов, проживающих в России. В 1991-м это уже сделали с нерусскими в СССР, потеряв исторические территории и получив миллионы беженцев.Сейчас русские восстанавливают свое единство, и неслучайно в наказах, принятых на съезде ВРНС, предлагается сделать это и на смысловом уровне: "России следует возвратиться к существующей более трех веков доктрине триединства русского народа, согласно которой русский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов, являющихся ветвями (субэтносами) одного народа, а понятие "русский" охватывает всех восточных славян — потомков исторической Руси".Восстановление русского единства и национального самосознания будет означать, что нам не нужны будут никакие дополнения к слову "русский" — ни националист, ни патриот, ни государственник. Потому что все это будет естественными признаками русского человека.

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аналитика, россия, москва, ссср, врнс, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество