https://ria.ru/20240328/patriarkh-1936277524.html
Патриарх отказал русскому национализму в праве на существование
Патриарх отказал русскому национализму в праве на существование - РИА Новости, 28.03.2024
Патриарх отказал русскому национализму в праве на существование
"И пускай никто нас не пугает русским национализмом! Русского национализма в природе не существует, это каждый знает" — все ли согласятся с этими словами... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T08:00
2024-03-28T08:00
2024-03-28T08:01
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"И пускай никто нас не пугает русским национализмом! Русского национализма в природе не существует, это каждый знает" — все ли согласятся с этими словами патриарха Кирилла, которые он произнес на съезде Всемирного русского народного собора в Москве? Конечно, нет. Причем не согласны будут как профессиональные борцы с "русским нацизмом-фашизмом", так и некоторые профессиональные же "русские националисты", выставляющие себя единственными защитниками великого народа. Однако патриарх прав — просто для него сам термин "национализм" приравнен к шовинизму и даже нацизму. И это не прихоть святейшего, а следствие опыта всего постсоветского периода борьбы за интересы русского народа.Патриарх произнес эти слова на съезде Всемирного русского народного собора — организации, созданной весной 1993-го. В самые черные для русских времена — развала великой страны, крушения социального уклада, миллионов беженцев и вынужденных переселенцев из бывших советских республик. Тогда любое слово о русском народе, патриотизме, любви к родине воспринималось в штыки теми, кто называл себя "общественным мнением", то есть узким слоем либеральной публики, получившим контроль над СМИ и пропагандой. И создание ВРНС тогда было абсолютным противоходом всему направлению власти и медиа, поэтому патриарх и напомнил о звучавшей "острой тенденциозной критике со стороны тех, кто обвинял нас во всех грехах, в каких только можно обвинить, в том числе в некоем русском национализме". Патриарх смягчает: обвиняли чуть ли не в "русском фашизме". Тогда это был очень распространенный термин — им шельмовали всех несогласных с развалом страны, либеральными экономическими реформами и приватизацией. На все слова о русских традициях, народе, государственности, ценностях отвечали одним: вы хотите разбудить зверя русского фашизма, чтобы задушить прекрасные демократические рыночные реформы, которые должны вернуть Россию в семью передовых европейских народов!Естественно, что и в те годы были радикальные группы, выступавшие за "вооруженное восстание русского народа против антинародной власти", но дело в том, что ярлык русского фашиста вешали на всех, кто только заикался о правах и интересах русского народа. Никакого доступа к СМИ у патриотов тогда не было — и они не могли даже ответить на шельмование. Ситуация начала меняться с приходом к власти Путина, когда президент стал прямо говорить о русском народе (все 90-е даже это было "не принято").Ну а после 2014 года слова "Русская весна" и "русский мир" стали понятны уже всем, а в 2022-м началась война за интересы и будущее русского народа. Именно так — и это нисколько не ущемляет другие народы, живущие в России. Потому что русские являются не просто хребтом, но и основой, сутью России, русского мира, русской цивилизации. И от их самочувствия зависит все. Как сказал патриарх: "Разделение и ослабление русского народа, лишение его духовных и жизненных сил всегда приводило к ослаблению и кризису Российского государства. Поэтому восстановление единства русского народа, а также его духовного и жизненного потенциала являются ключевыми условиями развития России и русского мира в XXI веке".Восстановление единства — как территориального, так и нравственного — наша главная общая цель. И в этом смысле все русские любят свой народ, все русские — патриоты. И националисты? Да, если понимать под этим термином любовь к своему народу и родине. И нет, если видеть в нем чувство превосходства собственной нации над другими, то есть шовинизм. И дело не только в том, что в России живет много наций и шовинизм недопустим ни для одной из них, но и в том, что политический "национализм" часто используется как таран против государства. То есть, прикрываясь справедливой (или нет) критикой власти и элит, он претендует на то, чтобы быть единственным защитником интересов народа, выставляя всю власть как антинародную, неправедную и нелегитимную. То есть такой "национализм" выступает тараном в борьбе с государством, а в нашем случае государство Россия является не просто творением, а формой жизни русского народа. Русский не может быть против России, не может призывать революцию и смуту, потому что не может действовать против собственных интересов и самого себя.И точно так же русский не может быть за сокращение России, за то, чтобы создать "русское национальное государство", то есть отделиться и отгородиться от всех нерусских народов, проживающих в России. В 1991-м это уже сделали с нерусскими в СССР, потеряв исторические территории и получив миллионы беженцев.Сейчас русские восстанавливают свое единство, и неслучайно в наказах, принятых на съезде ВРНС, предлагается сделать это и на смысловом уровне: "России следует возвратиться к существующей более трех веков доктрине триединства русского народа, согласно которой русский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов, являющихся ветвями (субэтносами) одного народа, а понятие "русский" охватывает всех восточных славян — потомков исторической Руси".Восстановление русского единства и национального самосознания будет означать, что нам не нужны будут никакие дополнения к слову "русский" — ни националист, ни патриот, ни государственник. Потому что все это будет естественными признаками русского человека.
https://ria.ru/20240327/krokus-1936208014.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, россия, москва, ссср, врнс, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество
Аналитика, Россия, Москва, СССР, ВРНС, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество
"И пускай никто нас не пугает русским национализмом! Русского национализма в природе не существует, это каждый знает" — все ли согласятся с этими словами патриарха Кирилла, которые он произнес на съезде Всемирного русского народного собора в Москве? Конечно, нет. Причем не согласны будут как профессиональные борцы с "русским нацизмом-фашизмом", так и некоторые профессиональные же "русские националисты", выставляющие себя единственными защитниками великого народа. Однако патриарх прав — просто для него сам термин "национализм" приравнен к шовинизму и даже нацизму. И это не прихоть святейшего, а следствие опыта всего постсоветского периода борьбы за интересы русского народа.
Патриарх произнес эти слова на съезде Всемирного русского народного собора — организации, созданной весной 1993-го. В самые черные для русских времена — развала великой страны, крушения социального уклада, миллионов беженцев и вынужденных переселенцев из бывших советских республик. Тогда любое слово о русском народе, патриотизме, любви к родине воспринималось в штыки теми, кто называл себя "общественным мнением", то есть узким слоем либеральной публики, получившим контроль над СМИ и пропагандой. И создание ВРНС
тогда было абсолютным противоходом всему направлению власти и медиа, поэтому патриарх и напомнил о звучавшей "острой тенденциозной критике со стороны тех, кто обвинял нас во всех грехах, в каких только можно обвинить, в том числе в некоем русском национализме". Патриарх смягчает: обвиняли чуть ли не в "русском фашизме". Тогда это был очень распространенный термин — им шельмовали всех несогласных с развалом страны, либеральными экономическими реформами и приватизацией. На все слова о русских традициях, народе, государственности, ценностях отвечали одним: вы хотите разбудить зверя русского фашизма, чтобы задушить прекрасные демократические рыночные реформы, которые должны вернуть Россию
в семью передовых европейских народов!
Естественно, что и в те годы были радикальные группы, выступавшие за "вооруженное восстание русского народа против антинародной власти", но дело в том, что ярлык русского фашиста вешали на всех, кто только заикался о правах и интересах русского народа. Никакого доступа к СМИ у патриотов тогда не было — и они не могли даже ответить на шельмование. Ситуация начала меняться с приходом к власти Путина, когда президент стал прямо говорить о русском народе (все 90-е даже это было "не принято").
Ну а после 2014 года слова "Русская весна" и "русский мир" стали понятны уже всем, а в 2022-м началась война за интересы и будущее русского народа. Именно так — и это нисколько не ущемляет другие народы, живущие в России. Потому что русские являются не просто хребтом, но и основой, сутью России, русского мира, русской цивилизации. И от их самочувствия зависит все. Как сказал патриарх: "Разделение и ослабление русского народа, лишение его духовных и жизненных сил всегда приводило к ослаблению и кризису Российского государства. Поэтому восстановление единства русского народа, а также его духовного и жизненного потенциала являются ключевыми условиями развития России и русского мира в XXI веке".
Восстановление единства — как территориального, так и нравственного — наша главная общая цель. И в этом смысле все русские любят свой народ, все русские — патриоты. И националисты? Да, если понимать под этим термином любовь к своему народу и родине. И нет, если видеть в нем чувство превосходства собственной нации над другими, то есть шовинизм. И дело не только в том, что в России живет много наций и шовинизм недопустим ни для одной из них, но и в том, что политический "национализм" часто используется как таран против государства. То есть, прикрываясь справедливой (или нет) критикой власти и элит, он претендует на то, чтобы быть единственным защитником интересов народа, выставляя всю власть как антинародную, неправедную и нелегитимную. То есть такой "национализм" выступает тараном в борьбе с государством, а в нашем случае государство Россия является не просто творением, а формой жизни русского народа. Русский не может быть против России, не может призывать революцию и смуту, потому что не может действовать против собственных интересов и самого себя.
И точно так же русский не может быть за сокращение России, за то, чтобы создать "русское национальное государство", то есть отделиться и отгородиться от всех нерусских народов, проживающих в России. В 1991-м это уже сделали с нерусскими в СССР
, потеряв исторические территории и получив миллионы беженцев.
Сейчас русские восстанавливают свое единство, и неслучайно в наказах, принятых на съезде ВРНС, предлагается сделать это и на смысловом уровне: "России следует возвратиться к существующей более трех веков доктрине триединства русского народа, согласно которой русский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов, являющихся ветвями (субэтносами) одного народа, а понятие "русский" охватывает всех восточных славян — потомков исторической Руси".
Восстановление русского единства и национального самосознания будет означать, что нам не нужны будут никакие дополнения к слову "русский" — ни националист, ни патриот, ни государственник. Потому что все это будет естественными признаками русского человека.