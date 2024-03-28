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Во Франции забили тревогу из-за точечной операции на Украине

Во Франции забили тревогу из-за точечной операции на Украине - РИА Новости, 28.03.2024

Во Франции забили тревогу из-за точечной операции на Украине

Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине, такое мнение высказала обозреватель Le Figaro Рено Жирар. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T03:12

2024-03-28T03:12

2024-03-28T04:18

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рене жирар

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине, такое мнение высказала обозреватель Le Figaro Рено Жирар."Российские солдаты <…> имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в (полноценном. — Прим. ред.) военном конфликте. За последние лет десять французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, разгуливающими в обычных сандалиях", — привел сравнение журналист.Как отметил Жирар, причины неизбежного провала французского вмешательства кроются не только в недостаточном опыте ВС Франции, но и в их ограниченных ресурсах. По его мнению, обещанных начальником штаба сухопутных войск Пьером Шиллем 20 тысяч солдат явно не хватит для противостояния мощной российской группировке на Украине."Есть ли на сегодняшний день у французской армии средства, чтобы вести конвенциональную войну с Россией? Ответ отрицательный. <…> Она (Франция. — Прим. ред.) способна вести только точечные операции за рубежом", — резюмировал обозреватель Figaro.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у его страны "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240327/nato-1936125182.html

https://ria.ru/20240327/voennye-1936097064.html

https://ria.ru/20240325/frantsiya-1935769068.html

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в мире, украина, франция, россия, рене жирар