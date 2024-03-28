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Цифровое оформление при вывозе зерна запустят на "Моем экспорте" - РИА Новости, 28.03.2024
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15:57 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/oformlenie-1936412085.html
Цифровое оформление при вывозе зерна запустят на "Моем экспорте"
Цифровое оформление при вывозе зерна запустят на "Моем экспорте" - РИА Новости, 28.03.2024
Цифровое оформление при вывозе зерна запустят на "Моем экспорте"
На платформе "Мой экспорт" для отечественных компаний в ближайшем будущем будет доступна бесшовная цифровая процедура оформления документов при вывозе зерна,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:57
2024-03-28T15:57
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На платформе "Мой экспорт" для отечественных компаний в ближайшем будущем будет доступна бесшовная цифровая процедура оформления документов при вывозе зерна, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Новый процесс подразумевает автоматическую привязку номера партии зерна в рамках процедур оформления фитосанитарного сертификата еще на стадии лабораторных исследований. Над запуском сервиса совместно со специалистами Российского экспортного центра работают Россельхознадзор, Минсельхоз России и ФТС России. Кроме того, в планах разработка оптимизированного сервиса по оформлению разрешения на ввоз подконтрольной продукции", - говорится в сообщении.Об этом рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на расширенном заседании коллегии Россельхознадзора по вопросу "Основные результаты деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2023 год. Цели и задачи на 2024 год".Никишина в своем выступлении подробно остановилась на взаимодействии с Россельхознадзором в рамках сервисов на платформе "Мой экспорт" по решению совместных задач по цифровизации разрешительной деятельности."Мы совместно с командой Россельхознадзора оптимизировали процедуры получения сертификата. Так, при получении фитосанитарного сертификата предоставление экспортного контракта, доверенности, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции и акта обеззараживания в рамках сервиса заменены на предоставление информации из данных документов. Результатом оптимизации процессов при оформлении ветеринарного сертификата стала онлайн-заявка со сведениями, которая проверяется дистанционно менее чем за 8 часов. При этом компании для документарной проверки не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции", - уточнила глава РЭЦ.В настоящее время с помощью сервисов можно оформить не только сами сертификаты, но и получить услуги и процедуры, необходимые для их оформления.При оформлении экспортного ветеринарного сертификата сервис позволяет подать заявки на оформление разрешения на вывоз подконтрольной продукции, аттестацию предприятия для включения в реестр экспортеров, получение заключения о соответствии партии водных биологических ресурсов требованиям страны-импортера, а также на проведение лабораторных исследований.С использованием сервиса по запросу фитосанитарного сертификата теперь дополнительно можно получить заключение о карантинном фитосанитарном состоянии, акт обеззараживания, заключить договор в электронной форме на проведение лабораторных исследований и, при необходимости, оплатить услуги лабораторий.Выступая на мероприятии, Никишина предложила коллегам из Россельхознадзора усилить взаимодействие по агрегированию и использованию информации в сфере внешнеэкономической деятельности. По ее словам, так совместными усилиями удастся снизить риски возникновения претензий со стороны контролирующих органов за счет уменьшения операционных ошибок, возникающих по причине человеческого фактора. Накопленные данные позволят минимизировать нескоординированность по предоставлению мер поддержки, включая поддержку от государства, оптимизировать клиентские пути.Отметим, с момента запуска совместных сервисов Россельхознадзора и платформы "Мой экспорт" в конце 2022 года российские экспортеры оформили более 235 тысяч фитосанитарных сертификатов, 6,5 тысяч ветеринарных сертификатов и свыше 1 тысячи разрешений на вывоз. В настоящее время экспортерами через сервис в электронном виде оформляется более 90% заявлений на получение фитосанитарного сертификата и около 25% на получение ветеринарного сертификата.
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экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Цифровое оформление при вывозе зерна запустят на "Моем экспорте"

© Фото : РЭЦГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на расширенном заседании коллегии Россельхознадзора
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на расширенном заседании коллегии Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : РЭЦ
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на расширенном заседании коллегии Россельхознадзора
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На платформе "Мой экспорт" для отечественных компаний в ближайшем будущем будет доступна бесшовная цифровая процедура оформления документов при вывозе зерна, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Новый процесс подразумевает автоматическую привязку номера партии зерна в рамках процедур оформления фитосанитарного сертификата еще на стадии лабораторных исследований. Над запуском сервиса совместно со специалистами Российского экспортного центра работают Россельхознадзор, Минсельхоз России и ФТС России. Кроме того, в планах разработка оптимизированного сервиса по оформлению разрешения на ввоз подконтрольной продукции", - говорится в сообщении.
Об этом рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на расширенном заседании коллегии Россельхознадзора по вопросу "Основные результаты деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2023 год. Цели и задачи на 2024 год".
Никишина в своем выступлении подробно остановилась на взаимодействии с Россельхознадзором в рамках сервисов на платформе "Мой экспорт" по решению совместных задач по цифровизации разрешительной деятельности.
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"Мы совместно с командой Россельхознадзора оптимизировали процедуры получения сертификата. Так, при получении фитосанитарного сертификата предоставление экспортного контракта, доверенности, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции и акта обеззараживания в рамках сервиса заменены на предоставление информации из данных документов. Результатом оптимизации процессов при оформлении ветеринарного сертификата стала онлайн-заявка со сведениями, которая проверяется дистанционно менее чем за 8 часов. При этом компании для документарной проверки не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции", - уточнила глава РЭЦ.
В настоящее время с помощью сервисов можно оформить не только сами сертификаты, но и получить услуги и процедуры, необходимые для их оформления.
При оформлении экспортного ветеринарного сертификата сервис позволяет подать заявки на оформление разрешения на вывоз подконтрольной продукции, аттестацию предприятия для включения в реестр экспортеров, получение заключения о соответствии партии водных биологических ресурсов требованиям страны-импортера, а также на проведение лабораторных исследований.
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С использованием сервиса по запросу фитосанитарного сертификата теперь дополнительно можно получить заключение о карантинном фитосанитарном состоянии, акт обеззараживания, заключить договор в электронной форме на проведение лабораторных исследований и, при необходимости, оплатить услуги лабораторий.
Выступая на мероприятии, Никишина предложила коллегам из Россельхознадзора усилить взаимодействие по агрегированию и использованию информации в сфере внешнеэкономической деятельности. По ее словам, так совместными усилиями удастся снизить риски возникновения претензий со стороны контролирующих органов за счет уменьшения операционных ошибок, возникающих по причине человеческого фактора. Накопленные данные позволят минимизировать нескоординированность по предоставлению мер поддержки, включая поддержку от государства, оптимизировать клиентские пути.
Отметим, с момента запуска совместных сервисов Россельхознадзора и платформы "Мой экспорт" в конце 2022 года российские экспортеры оформили более 235 тысяч фитосанитарных сертификатов, 6,5 тысяч ветеринарных сертификатов и свыше 1 тысячи разрешений на вывоз. В настоящее время экспортерами через сервис в электронном виде оформляется более 90% заявлений на получение фитосанитарного сертификата и около 25% на получение ветеринарного сертификата.
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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