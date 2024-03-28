Рейтинг@Mail.ru
Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/odkb-1936289451.html
Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация
Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация - РИА Новости, 28.03.2024
Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нацелена на участие миротворцев за пределами зоны ответственности организации, но в рамках деятельности... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T03:23
2024-03-28T03:23
имангали тасмагамбетов
одкб
оон
ливан
казахстан
демократическая республика конго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96520/83/965208301_0:276:1755:1263_1920x0_80_0_0_e77b50cee272745fc91e23b0b10a4112.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нацелена на участие миротворцев за пределами зоны ответственности организации, но в рамках деятельности ООН, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. "Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года. Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности организации. Здесь не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона". Так, по его словам, Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане. "И мы планируем расширять форматы взаимодействия. Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств-членов ОДКБ в контактах с Секретариатом ООН по миротворчеству", - сказал Тасмагамбетов. В сентябре 2023 года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала организации к миротворческой деятельности ООН и была отмечена важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира.
https://ria.ru/20240313/odkb-1932768226.html
https://ria.ru/20240328/odkb-1936288668.html
ливан
казахстан
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96520/83/965208301_0:112:1755:1428_1920x0_80_0_0_f1d02e30d396c2117a500fb1b7feffcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
имангали тасмагамбетов, одкб, оон, ливан, казахстан, демократическая республика конго
Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, ООН, Ливан, Казахстан, Демократическая Республика Конго
Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация

Генсек ОДКБ: организация уделяет особое внимание миротворческому треку

© РИА НовостиФлаги стран-участников ОДКБ
Флаги стран-участников ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости
Флаги стран-участников ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нацелена на участие миротворцев за пределами зоны ответственности организации, но в рамках деятельности ООН, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
«
"Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года. Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности организации. Здесь не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
13 марта, 16:27
Так, по его словам, Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане.
"И мы планируем расширять форматы взаимодействия. Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств-членов ОДКБ в контактах с Секретариатом ООН по миротворчеству", - сказал Тасмагамбетов.
В сентябре 2023 года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала организации к миротворческой деятельности ООН и была отмечена важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира.
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации
03:04
 
Имангали ТасмагамбетовОДКБООНЛиванКазахстанДемократическая Республика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала