Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация
Генсек ОДКБ: организация уделяет особое внимание миротворческому треку
Флаги стран-участников ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нацелена на участие миротворцев за пределами зоны ответственности организации, но в рамках деятельности ООН, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
«
"Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года. Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности организации. Здесь не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона".
МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
13 марта, 16:27
Так, по его словам, Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане.
"И мы планируем расширять форматы взаимодействия. Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств-членов ОДКБ в контактах с Секретариатом ООН по миротворчеству", - сказал Тасмагамбетов.
В сентябре 2023 года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала организации к миротворческой деятельности ООН и была отмечена важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира.