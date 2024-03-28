https://ria.ru/20240328/odkb-1936289451.html

Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация

Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация - РИА Новости, 28.03.2024

Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нацелена на участие миротворцев за пределами зоны ответственности организации, но в рамках деятельности... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T03:23

2024-03-28T03:23

2024-03-28T03:23

имангали тасмагамбетов

одкб

оон

ливан

казахстан

демократическая республика конго

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нацелена на участие миротворцев за пределами зоны ответственности организации, но в рамках деятельности ООН, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. "Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года. Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности организации. Здесь не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона". Так, по его словам, Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане. "И мы планируем расширять форматы взаимодействия. Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств-членов ОДКБ в контактах с Секретариатом ООН по миротворчеству", - сказал Тасмагамбетов. В сентябре 2023 года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала организации к миротворческой деятельности ООН и была отмечена важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира.

https://ria.ru/20240313/odkb-1932768226.html

https://ria.ru/20240328/odkb-1936288668.html

ливан

казахстан

демократическая республика конго

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имангали тасмагамбетов, одкб, оон, ливан, казахстан, демократическая республика конго