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Оборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 28.03.2024
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10:00 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/oborot-1936205961.html
Оборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза
Оборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 28.03.2024
Оборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза
Объем продаж продавцов на маркетплейсе Ozon в России в 2023 году вырос в 2,5 раза, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:00
2024-03-28T10:00
ozon
россия
республика калмыкия
магаданская область
технологии
маркетплейс
экономика
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Объем продаж продавцов на маркетплейсе Ozon в России в 2023 году вырос в 2,5 раза, сообщает пресс-служба компании.Росту бизнеса способствовало расширение логистической инфраструктуры компании, развитие сервисов для предпринимателей, а также органический увеличение аудитории маркетплейса и рост частоты заказов, говорится в сообщении.Лидерами роста по обороту продавцов в федеральных округах стали: в ДФО — Магаданская область (рост в 5,7 раза), в СКФО — Чеченская республика (в 6 раз), в ЮФО — Республика Калмыкия (в 12,7 раза), в СЗФО — Ненецкий автономный округ (в 7,2 раза), в УФО — Челябинская область (в 3,2 раза), в ПФО — Республика Мордовия (в 6,4 раза), в ЦФО — Калужская область (в 3,5 раза), в СФО — Иркутская область (в 3,3 раза).В настоящее время партнеры маркетплейса формируют более 90% ассортимента площадки. За прошедший год их количество увеличилось по России почти вдвое. При этом более, чем в два раза, выросли показатели по количеству предпринимателей в 33 регионах.Самый заметный рост зафиксирован в Республике Калмыкия: по сравнению с 2022 годом, в регионе стало в 5,7 раз больше предпринимателей на маркетплейсе. Количество продавцов из Чеченской Республики в 2023 году выросло в 3,9 раза. В целом продавцы не из Москвы составляют три четверти из всех продавцов площадки, отметили в компании."Мы прикладываем много усилий для того, чтобы предприниматели по всей России могли запустить собственный бизнес в онлайне на нашей платформе. Динамика роста количества продавцов и их оборота показывает, что эти меры работают. Мы облегчаем процесс выхода на маркетплейс, обучаем, даем широкие аналитические, рекламные, логистические и финансовые инструменты. Все это позволяет предпринимателям быстро начать продавать и зарабатывать с нашей платформой. Миссия Ozon — стать площадкой, которая поможет предпринимателям выйти на новый уровень, масштабировать свой бизнес и продавать по всей России", — привели в пресс-службе компании комментарий управляющего директора Ozon Сергея Белякова.Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: 4CQwVszH9pWwoH4fG7T
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ozon, россия, республика калмыкия, магаданская область, технологии, маркетплейс, экономика, общество, малый бизнес
Ozon, Россия, Республика Калмыкия, Магаданская область, Технологии, маркетплейс, Экономика, Общество, Малый бизнес

Оборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза

© Фото : Ozon GroupОборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза
Оборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Ozon Group
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Объем продаж продавцов на маркетплейсе Ozon в России в 2023 году вырос в 2,5 раза, сообщает пресс-служба компании.
Росту бизнеса способствовало расширение логистической инфраструктуры компании, развитие сервисов для предпринимателей, а также органический увеличение аудитории маркетплейса и рост частоты заказов, говорится в сообщении.
Лидерами роста по обороту продавцов в федеральных округах стали: в ДФО — Магаданская область (рост в 5,7 раза), в СКФО — Чеченская республика (в 6 раз), в ЮФО — Республика Калмыкия (в 12,7 раза), в СЗФОНенецкий автономный округ (в 7,2 раза), в УФО — Челябинская область (в 3,2 раза), в ПФО — Республика Мордовия (в 6,4 раза), в ЦФО — Калужская область (в 3,5 раза), в СФО — Иркутская область (в 3,3 раза).
В настоящее время партнеры маркетплейса формируют более 90% ассортимента площадки. За прошедший год их количество увеличилось по России почти вдвое. При этом более, чем в два раза, выросли показатели по количеству предпринимателей в 33 регионах.
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Самый заметный рост зафиксирован в Республике Калмыкия: по сравнению с 2022 годом, в регионе стало в 5,7 раз больше предпринимателей на маркетплейсе. Количество продавцов из Чеченской Республики в 2023 году выросло в 3,9 раза. В целом продавцы не из Москвы составляют три четверти из всех продавцов площадки, отметили в компании.
"Мы прикладываем много усилий для того, чтобы предприниматели по всей России могли запустить собственный бизнес в онлайне на нашей платформе. Динамика роста количества продавцов и их оборота показывает, что эти меры работают. Мы облегчаем процесс выхода на маркетплейс, обучаем, даем широкие аналитические, рекламные, логистические и финансовые инструменты. Все это позволяет предпринимателям быстро начать продавать и зарабатывать с нашей платформой. Миссия Ozon — стать площадкой, которая поможет предпринимателям выйти на новый уровень, масштабировать свой бизнес и продавать по всей России", — привели в пресс-службе компании комментарий управляющего директора Ozon Сергея Белякова.
Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: 4CQwVszH9pWwoH4fG7T
 
OzonРоссияРеспублика КалмыкияМагаданская областьТехнологиимаркетплейсЭкономикаОбществоМалый бизнес
 
 
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