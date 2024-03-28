https://ria.ru/20240328/oborot-1936205961.html

Оборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза

Оборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 28.03.2024

Оборот продавцов на маркетплейсе Ozon в 2023 году вырос в 2,5 раза

Объем продаж продавцов на маркетплейсе Ozon в России в 2023 году вырос в 2,5 раза, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:00

2024-03-28T10:00

2024-03-28T10:00

ozon

россия

республика калмыкия

магаданская область

технологии

маркетплейс

экономика

общество

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Объем продаж продавцов на маркетплейсе Ozon в России в 2023 году вырос в 2,5 раза, сообщает пресс-служба компании.Росту бизнеса способствовало расширение логистической инфраструктуры компании, развитие сервисов для предпринимателей, а также органический увеличение аудитории маркетплейса и рост частоты заказов, говорится в сообщении.Лидерами роста по обороту продавцов в федеральных округах стали: в ДФО — Магаданская область (рост в 5,7 раза), в СКФО — Чеченская республика (в 6 раз), в ЮФО — Республика Калмыкия (в 12,7 раза), в СЗФО — Ненецкий автономный округ (в 7,2 раза), в УФО — Челябинская область (в 3,2 раза), в ПФО — Республика Мордовия (в 6,4 раза), в ЦФО — Калужская область (в 3,5 раза), в СФО — Иркутская область (в 3,3 раза).В настоящее время партнеры маркетплейса формируют более 90% ассортимента площадки. За прошедший год их количество увеличилось по России почти вдвое. При этом более, чем в два раза, выросли показатели по количеству предпринимателей в 33 регионах.Самый заметный рост зафиксирован в Республике Калмыкия: по сравнению с 2022 годом, в регионе стало в 5,7 раз больше предпринимателей на маркетплейсе. Количество продавцов из Чеченской Республики в 2023 году выросло в 3,9 раза. В целом продавцы не из Москвы составляют три четверти из всех продавцов площадки, отметили в компании."Мы прикладываем много усилий для того, чтобы предприниматели по всей России могли запустить собственный бизнес в онлайне на нашей платформе. Динамика роста количества продавцов и их оборота показывает, что эти меры работают. Мы облегчаем процесс выхода на маркетплейс, обучаем, даем широкие аналитические, рекламные, логистические и финансовые инструменты. Все это позволяет предпринимателям быстро начать продавать и зарабатывать с нашей платформой. Миссия Ozon — стать площадкой, которая поможет предпринимателям выйти на новый уровень, масштабировать свой бизнес и продавать по всей России", — привели в пресс-службе компании комментарий управляющего директора Ozon Сергея Белякова.Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: 4CQwVszH9pWwoH4fG7T

https://ria.ru/20240129/ozon-1924047637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ozon, россия, республика калмыкия, магаданская область, технологии, маркетплейс, экономика, общество, малый бизнес