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Шойгу вручил "Золотую Звезду" Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 28.03.2024 (обновлено: 14:15 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/nagrada-1936371654.html
Шойгу вручил "Золотую Звезду" Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки
Шойгу вручил "Золотую Звезду" Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки - РИА Новости, 28.03.2024
Шойгу вручил "Золотую Звезду" Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки
Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему Центральной группировкой войск генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:48
2024-03-28T14:15
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
андрей мордвичев
сергей шойгу
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему Центральной группировкой войск генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в Минобороны. "Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, и страна оценила ваш ратный труд", — сказал глава ведомства.Шойгу поблагодарил генерал-полковника за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в службе.Кроме того, Мордвичева наградили генеральской шашкой.После взятия Авдеевки президент Владимир Путин подчеркивал, что все участники операции заслуживают самых высоких наград.
https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928633320.html
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россия
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Награждение генерала Мордвичева медалью "Золотая звезда" за взятие Авдеевки
Шойгу вручил золотую звезду Героя России командующему группировкой войск "Центр" Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки. Также Мордвичев награжден генеральской шашкой.
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россия, авдеевка, андрей мордвичев, сергей шойгу, вооруженные силы рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Андрей Мордвичев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
Шойгу вручил "Золотую Звезду" Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки

Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" генералу Мордвичеву за взятие Авдеевки

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему Центральной группировкой войск генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в Минобороны.
"Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, и страна оценила ваш ратный труд", — сказал глава ведомства.
Начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов вручает в зоне СВО государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Кадр видео
Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении Авдеевки
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Шойгу поблагодарил генерал-полковника за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в службе.
Кроме того, Мордвичева наградили генеральской шашкой.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили населенный пункт в середине февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР и существенно обезопасить город от украинских обстрелов.

После взятия Авдеевки президент Владимир Путин подчеркивал, что все участники операции заслуживают самых высоких наград.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаАндрей МордвичевСергей ШойгуВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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