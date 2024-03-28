https://ria.ru/20240328/nagrada-1936371654.html

Шойгу вручил "Золотую Звезду" Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки

Шойгу вручил "Золотую Звезду" Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки - РИА Новости, 28.03.2024

Шойгу вручил "Золотую Звезду" Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему Центральной группировкой войск генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:48

2024-03-28T13:48

2024-03-28T14:15

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

андрей мордвичев

сергей шойгу

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему Центральной группировкой войск генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в Минобороны. "Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, и страна оценила ваш ратный труд", — сказал глава ведомства.Шойгу поблагодарил генерал-полковника за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в службе.Кроме того, Мордвичева наградили генеральской шашкой.После взятия Авдеевки президент Владимир Путин подчеркивал, что все участники операции заслуживают самых высоких наград.

https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928633320.html

https://ria.ru/20240320/nagrazhdenie-1934371453.html

россия

авдеевка

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Награждение генерала Мордвичева медалью "Золотая звезда" за взятие Авдеевки Шойгу вручил золотую звезду Героя России командующему группировкой войск "Центр" Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки. Также Мордвичев награжден генеральской шашкой. 2024-03-28T13:48 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, авдеевка, андрей мордвичев, сергей шойгу, вооруженные силы рф, владимир путин