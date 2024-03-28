https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936433737.html

Молдавская оппозиция заявила о важности связей с Россией

Молдавская оппозиция заявила о важности связей с Россией - РИА Новости, 28.03.2024

Молдавская оппозиция заявила о важности связей с Россией

Молдавия не хочет становиться полигоном для противостояния коллективного Запада и России, поэтому для общества важно развивать связи с Москвой, заявил РИА... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:03

2024-03-28T17:03

2024-03-28T23:26

россия

молдавия

москва

василий боля

майя санду

дмитрий песков

снг

возрождение

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Молдавия не хочет становиться полигоном для противостояния коллективного Запада и России, поэтому для общества важно развивать связи с Москвой, заявил РИА Новости один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" и депутат парламента Василий Боля. "Мы должны довести в том числе до тех, кто пытается нашу страну использовать в свою угоду в этом большом противостоянии между Россией и коллективным Западом. Мы должны довести эту идею, что мы не хотим и не собираемся быть этим полигоном, где великие державы, геополитические игроки будут мериться силами", — сказал политик. По его словам, власть в Кишиневе пытается сделать Молдавию инструментом в антироссийской политике Запада. Важно, напротив, развивать отношения как с Россией, так и с другими постсоветскими странами, в том числе Белоруссией и Казахстаном.Боля напомнил, что парламент уже денонсировал более 70 соглашений в рамках СНГ, это бьет по всем позициям, которые страна раньше имела.Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации некоторых соглашений с СНГ. Десятки документов уже были денонсированы, страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Читайте полный текст интервью Василия Боли >>

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

россия

молдавия

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молдавия, москва, василий боля, майя санду, дмитрий песков, снг, возрождение, содружество , в мире