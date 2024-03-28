Молдавская оппозиция заявила о важности связей с Россией
Боля: Молдавия не хочет становиться полигоном для противостояния Запада с РФ
Флаги Молдавии и России. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Молдавия не хочет становиться полигоном для противостояния коллективного Запада и России, поэтому для общества важно развивать связи с Москвой, заявил РИА Новости один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" и депутат парламента Василий Боля.
"Мы должны довести в том числе до тех, кто пытается нашу страну использовать в свою угоду в этом большом противостоянии между Россией и коллективным Западом. Мы должны довести эту идею, что мы не хотим и не собираемся быть этим полигоном, где великие державы, геополитические игроки будут мериться силами", — сказал политик.
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По его словам, власть в Кишиневе пытается сделать Молдавию инструментом в антироссийской политике Запада. Важно, напротив, развивать отношения как с Россией, так и с другими постсоветскими странами, в том числе Белоруссией и Казахстаном.
Боля напомнил, что парламент уже денонсировал более 70 соглашений в рамках СНГ, это бьет по всем позициям, которые страна раньше имела.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации некоторых соглашений с СНГ. Десятки документов уже были денонсированы, страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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