https://ria.ru/20240328/bolya-1936302099.html

Василий Боля: обстановка на границе Молдавии с Украиной нестабильная

Василий Боля: обстановка на границе Молдавии с Украиной нестабильная - РИА Новости, 28.03.2024

Василий Боля: обстановка на границе Молдавии с Украиной нестабильная

На президентских выборах в Молдавии в 2024 году оппозиция объединится и покажет "красную карточку" нынешней власти под руководством президента республики Майи... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:00

2024-03-28T09:00

2024-03-28T09:00

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молдавия

василий боля

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На президентских выборах в Молдавии в 2024 году оппозиция объединится и покажет "красную карточку" нынешней власти под руководством президента республики Майи Санду, заявил РИА Новости оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля. В интервью корреспонденту агентства Кристине Татарниковой он рассказал, почему Молдавия не хочет быть полигоном для противостояния Запада с Россией, и какая обстановка сейчас наблюдается на границе с Украиной.– Во вторник вы провели переговоры с главой думского комитета по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Подскажите пожалуйста, планирует ли молдавская партия "Возрождение" подписать соглашение о сотрудничестве с ЛДПР или другими российскими партиями?– Да, конечно. Мы обсуждали эти моменты партийного сотрудничества между либерал-демократами России и партией "Возрождение" Молдавии. Будем подписывать соглашение о сотрудничестве. Для нас это очень важно, в том числе и в практической плоскости. Мы – молдавская партия, которая выступает за хорошие взаимоотношения с нашими историческими партнерами, друзьями – с Россией.Население, граждане нашей страны, которые думают так, как думаем мы, видят, что мы представляем их интересы. Нашим гражданам, нашим сторонникам тоже важно, что партия "Возрождение" налаживает взаимоотношения с российскими партиями.– Учитывая угрозу ареста в адрес главы Гагаузии со стороны молдавских властей, не боитесь ли вы или другие члены парламентской делегации каких-либо последствий после своего визита в Россию?– Вы знаете, после того как глава Гагаузия встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, в медийном пространстве Молдавии прошла такая ярая истерика в этом смысле. Опять же, какие-то антироссийские возгласы говорили о том, чтобы даже открыли уголовное дело на башкана Гагаузии, начали вспоминать даже о каких-то вещах, которых в памяти не было. В этом смысле я тоже понимаю, что конечно будет пристальное внимание за нашим визитом в Россию. Уверен на 100%, что опять пойдут какие-то русофобские возгласы и с чьей-то стороны будут даже требования по отношению к нам принять какие-то меры юридического характера, но мы к этому готовы. Честно сказать, мы постоянно находились в такой ситуации, когда вокруг тебя создают информационный шум, который пытается на тебя надавить с моральной точки зрения, с психологической точки зрения, для того чтобы мы свернули с нашего пути, с нашей принципиальной позиции. Хочу вам сказать, мы с этой принципиальной позиции, дружбы с Россией, никогда не свернем. Как бы ни старались нынешние власти это сделать и как-то помешать.Мы опираемся в своей деятельности на интересы граждан нашей страны. А граждане нашей страны всегда говорили, что в их интересах дружба с Россией. Это показывают все соцопросы: более 75% граждан нашей страны говорят, что не нужно было вообще никогда ссориться с нашими братьями из России.– Есть мнение, что политика президента Молдавии Майи Санду не устраивает большую часть населения страны, в том числе вызывают вопросы активные действия властей по милитаризации республики. Зачем такая политика нужна Кишиневу? Может ли Молдавия быть втянута в украинский конфликт?– На встрече с Леонидом Эдуардовичем (Слуцким – ред.) я подчеркнул, что наш политический класс, который сегодня находится у власти, является несамостоятельным. Наша власть не является самостоятельной. В этом смысле они являются хорошими исполнителями чужой воли, воли тех, кто их поддерживает. В первую очередь, я имею в виду европейских и заокеанских кураторов, которые играют большую игру, большую геополитическую игру в противостояние с Российской Федерацией, и Молдавия является инструментом в этой геополитической борьбе.К сожалению, наши власти не могут и не хотят просто огласить одну прописную истину для всех геополитических больших игроков, что на европейском уровне, что на региональном, что Молдавия не хочет быть полигоном для того, чтобы большие державы мерялись силами именно на этой территории. Это мы должны донести в том числе до тех, кто пытается нашу страну использовать в свою угоду в этом большом противостоянии между Россией и коллективным Западом. Мы должны донести эту идею, что мы не хотим и не собираемся быть этим полигоном, где великие державы, геополитические игроки будут меряться силами.Мы хотим тихо, спокойно развивать страну, развивать наши семьи, восстановить те хорошие взаимоотношения, которые у нас были на протяжении веков с Россией, с другими братскими народами, в том числе с Белоруссией, Казахстаном. Взаимоотношения у нас ухудшились не только с Россией, но даже с Белоруссией: на уровне парламента год назад нынешняя власть умудрилась создать группу дружбы парламента республики с группой (экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы – ред.) Тихановской, говоря о том, что они признают вот эту Тихановскую легитимным лидером Белоруссии. Представьте себе, вот такой плевок в душу нашим братьям из Белоруссии. В коем веке такое хамство, такого хамства я еще не видел. Наша нынешняя власть и такое себе позволяет из-за того, что поступила директива от заокеанских кураторов, вот они таким образом себя должны повести во взаимоотношениях с Белоруссией, с другими странами СНГ.Недаром многие заметили, что в том числе молдавский парламент денонсировал уже более семидесяти соглашений в рамках СНГ, что имеет деструктивный характер, (бьет – ред.) по всем позициям, которые мы раньше имели.– Насколько сильно жители Гагаузии и Приднестровья ощущают на себе антироссийскую политику и давление со стороны властей Молдавии? Как в дальнейшем политическая и экономическая ситуация может развиваться в этих регионах?– Я вам хочу сказать, что нынешняя власть уже дошла до того, что записала во враги народа граждан нашей страны, которые думают по-другому. Недавно, буквально две недели назад, директор Службы информации и безопасности нашей страны (Александр Мустяцэ – ред.) вышел на пресс-конференцию, где об этом и говорил, что те граждане, которые выступают за хорошие взаимоотношения с Востоком и Западом, они считают это российским нарративом, являются "врагами народа". Те, кто выступают за укрепление суверенитета страны и его нейтрального статуса, что прописано в конституции, – это юридический факт – они выступают против собственной страны, против той политики, которую ведет нынешняя власть. Те, кто вообще открыто выступает за хорошие взаимоотношения с Россией, являются открытыми врагами народа и нынешней власти, с которыми нужно бороться всеми возможными и невозможными методами.Это давление наши граждане, которые проживают в Гагаузии и Приднестровье, чувствуют на себе. Экономическая блокада, в том числе Гагаузской автономии. В конце прошлого года в парламенте приняли законопроект, согласно которому через определенные механизмы возврата НДС для юридических лиц из бюджета Гагаузии отнимали более 150-200 миллионов леев, если брать в среднесрочной перспективе, это более полумиллиарда леев недополучил бы бюджет Гагаузии из-за принятия этого закона. Это является непосредственно открытой экономической войной против части своей же страны. Да, это автономия, но она находится в составе республики. Есть определенное самоуправление, но кому-то в Кишиневе это самоуправление и более-менее самостоятельная политика не нравятся. К счастью, конституционный суд оказался на стороне справедливости, во-первых, и признал неконституционными эти нормы, которые были приняты молдавским парламентом. Сейчас есть возможность каким-то образом восстановить экономическую составляющую, которая бы приносила деньги в бюджет на развитие.Давление есть, и это тоже приводит к противодействию, к ответным мерам со стороны региональных властей, в том числе непризнанного Приднестровья в ответ на то, что делает официальный Кишинев. Я не знаю, зачем это давление им нужно в регионе, но понятно, что оно не приводит к каким-то позитивным результатам.– Какая обстановка сейчас сохраняется на границе Украины и Приднестровья? Какие последствия будут в случае расторжения Кишиневом соглашения в рамках СНГ о миротворцах? Может ли это в перспективе обострить ситуацию в регионе в целом?– Если говорить с юридической точки зрения, то нахождение российских миротворцев в Приднестровье было согласовано на основании договора, подписанного в 1992 году. Соглашение в рамках СНГ о деятельности миротворцев на пространстве СНГ было подписано позже. В этом смысле слова, пока что нахождению российских миротворцев в Приднестровье ничего не угрожает. Это должно быть расторгнуто соглашение 1992 года, что может быть чревато непоправимыми последствиями.Все-таки эта миротворческая миссия сделала свое дело. Уже более 30 лет у нас не слышно выстрелов. И вот эти отголоски конфликта, который имел место быть в 1992 году, они как-то потихоньку, скажем так, вот эти раны затягиваются. В том числе свою миссию выполняют миротворцы, которые находятся на линии разграничения.Но говоря о происходящем на границе Молдавии с Украиной, именно на этом Приднестровском сегменте, там неспокойно, потому что Одесса близко. В Приднестровье находится один из самых больших складов боеприпасов в Европе, в селе Колбасное. Даже в прошлом и в 2022 годах кое-кто имел определенные виды, под видом восстановления конституционного порядка в нашей стране были готовы "помочь" Молдавии и позариться на эти склады с боеприпасами. Но пришло понимание, что этого не нужно делать, ибо была серьезная ситуация: могло вспыхнуть так, что были бы серьезнейшие последствия для нашей страны.Но вот 17 марта мы видели один инцидент, произошедший в Тирасполе во время выборов президента РФ. В Тирасполе тоже были открыты избирательные участки, потому что в Приднестровье проживают, в том числе наши граждане, которые имеют и российское гражданство. Был прилет дрона на военную базу под Тирасполем. Это серьезнейший инцидент, этот дрон прилетел из Одесской области, и тут понятно кто управлял этим дроном. Если мы не будем прятаться в кусты, мы четко и ясно должны сказать, что этот дрон управлялся с украинской стороны.Наши власти на первых порах попытались как-то этот инцидент замять, сказать, что это провокация со стороны России для того, чтобы навести страх и ужас на людей. Однако это произошло ровно в тот день, когда проходило активное голосование людей на президентских выборах в России, и те граждане, которые имеют паспорт гражданина РФ, стояли в больших очередях в Тирасполе для того, чтобы пройти на избирательные участки. И вот такого рода инцидент, соглашусь, является провокацией, но нужно всегда ответить на следующий вопрос: кому выгодна эта провокация? Здравый смысл подсказывает, что это далеко не Российская Федерация.Нестабильно, еще раз подводя итог, отвечая на ваш вопрос, нестабильно у нас на границе между Молдавией и Украиной. Именно на этом приднестровском сегменте границы идут постоянные нарушения госграницы: люди, в основном мужчины, граждане Украины, бегут от войны, и в этом смысле иногда даже граница и пограничники не являются препятствием для того, чтобы убежать от этой войны.– Осуществляются ли сейчас контакты с ЕАЭС и СНГ? Диалог продолжается?– С 2018 года Молдавия является членом-наблюдателем в ЕАЭС. К сожалению, нынешние власти не предприняли никаких усилий для того, чтобы это сотрудничество с ЕАЭС стало еще шире, глубже по всем направлениям. Наоборот, нынешнее руководство страны приняло исключительно антироссийскую риторику. За это время у нас и выдворяли российских дипломатов из страны. Всевозможная риторика против (России – ред.) имеет глубокие негативные экономические и социальные последствия для наших рядовых граждан. И в этом смысле мы являемся той политической силой, которая взывает к разуму, чтобы наши власти пересмотрели эту позицию, которая является деструктивной для нашей страны.Политики приходят и уходят. Народы наших стран никогда невозможно будет поссорить, потому что у нас общая история, которой сотни лет. И те взаимоотношения, которые на определенных периодах имел молдавский народ с народом России глубоко укоренились в сознании наших людей. Я уверен, что после выборов президента республики в этом году и выборов в парламент в следующем году ситуация на политической доске у нас в Молдавии изменится. Вместе с изменениями в молдавской политике произойдут и качественные изменения во взаимоотношениях лидеров наших стран, во взаимоотношениях политиков наших стран, и отношения с Россией нормализуются.– В целом, антироссийская политика Кишинева влияет на бизнес-контакты на уровне малого и среднего бизнеса?– Конечно. У нас за последние два года уровень торговли с Россией упал очень серьезно. Повлияло изменение логистических цепочек, потому что раньше наши товары сельхозпереработки, вина, чем славится Молдавия, это все перевозилось по территории Украины в Россию. Сейчас, чтобы попасть в Москву, нужно пол-Европы проехать – более трех тысяч километров. Удлиняется путь, и увеличиваются соответствующие издержки по ценам, по логистике и так далее.Плюс к тому, вот эта попытка провести абсолютно непонятную русофобскую политику сказалась и на бизнесе, во-первых, и на доходах в бюджет. У нас уже третий год подряд принимается бюджет с дефицитом по разным подсчетам: в этом году 16 миллиардов леев, это чуть меньше миллиарда долларов, если в переводе на валюту. Восемнадцать миллиардов леев в прошлом году был дефицит бюджета, это более миллиарда долларов. Вот, пожалуйста, таким образом сказывается вот эта внешняя политика на том, что происходит у нас внутри. Мы за последний год потеряли около трети налогоплательщиков, по данным миграционной службы, более 150 тысяч наших граждан уехали из страны. Они просто отвечают на ту политику, которую ведет нынешняя власть, тем, что собирают чемоданы и уезжают.– Могут ли молдавские оппозиционные партии выдвинуть единого кандидата на президентских выборах в 2024 году? И сможет ли такой кандидат принять участие в президентской гонке, или стоит ожидать провокаций со стороны официального Кишинева?– Вы знаете, вот эта идея витает в нашем обществе, люди говорят об этом, что оппозиционные политики должны объединиться, выдвинуть одного единого кандидата. Есть у нас политики, которые декларируют себя оппозиционными, у которых какие-то свои, скажем так, интересы, и где-то торпедируют на определенном этапе, торпедировали вот эту идею.Я скажу по-другому, кроме объединения политиков, в первую очередь, должен объединиться молдавский народ. В 2020 году, когда президентом страны стала Майя Санду, в основной своей массе народ не голосовал за как такового политика Майю Санду. Люди тогда по ряду причин проголосовали против действующего на тот момент президента Игоря Додона. Были сделаны определенные ошибки, которые стали фатальными в этом смысле слова.Сейчас народ должен осмыслить, и я вижу, что это осмысление есть: глубинное осмысление тех процессов, того, что народ переживал за последние четыре года. Я уверен, что это объединение будет, и может быть, не показывая это, люди просто придут на выборы, и также, как в 2020 году тихо, спокойно проголосовали против Игоря Додона, таким образом воцарилась Майя Санду, тот же суверен в нашем государстве, коим является народ республики по конституции, покажет "красную карточку" нынешней власти, той политике, которую они вели на протяжении последних четырех лет.– Ранее в прессе появилась информация, что в Молдавии создана инициативная группа по сбору подписей в поддержку референдума о досрочных парламентских выборах. Могут ли эти выборы пройти досрочно? Как вы оцениваете такую возможность?– Не думаю. Во-первых, как юрист и бывший председатель юридической комиссии парламента скажу, что эта инициатива не пройдет, потому что существуют нормативные юридические ограничения в этом смысле по тем вопросам, которые можно выставить на референдум. Вопрос по проведению досрочных парламентских выборов на референдуме, конечно, не пройдет этап авторизации этой идеи со стороны центризбиркома.С политической точки зрения эта идея является определенным ходом, политическим пиаром одного из политформирований нашей стороны. Я в эту идею не верю. Тем более, что у нас осталось до парламентских выборов ну, считайте, что 11-12 месяцев. Я просто знаю, каким образом с организационной точки проводится референдум. Сбор подписей в течение трех месяцев, потом процедура второго фильтра конституционного суда, и кругом бегом у тебя еще остается, грубо говоря, полгода до самих парламентских выборов. В чем тогда суть этой инициативы? Давайте проведем референдум за досрочные парламентские выборы, когда буквально через семь-восемь месяцев эти парламентские выборы состоятся. Попытка какого-то политического пиара.Но, честно вам скажу, в обществе существует серьезнейший запрос на перемены. Нынешняя власть, они просто всем надоели. Вот эта их бездарная внутренняя политика, которая привела к обнищанию населения страны, какие-то схемы постоянные, которые нынешняя власть делает на рынке обеспечения граждан газом, электричеством, непомерные тарифы на все буквально – создало такой негатив против этой власти, что видно в каждом опросе общественного мнения. Если еще полгода назад, когда у нас были всеобщие местные выборы, партия власти имела рейтинг в 32%, то вот буквально шесть месяцев, да даже чуть-чуть меньше, и они упали за это время до 23%. То есть практически 10% за полгода, это свободное падение, и я уверен на 100%, что в следующем парламенте нынешняя партия власти, которая имеет практически без четырех депутатов конституционное большинство, 63 из 101, их представительство уменьшится на порядок в парламенте. А может так случиться, что они как в свое время Аграрная партия в Молдавии в 1990-х годах вообще уйдут в политическое небытие.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, молдавия, василий боля