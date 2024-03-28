https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936310461.html

Молдавский депутат рассказал о последствиях русофобской политики Кишинева

Молдавский депутат рассказал о последствиях русофобской политики Кишинева - РИА Новости, 28.03.2024

Молдавский депутат рассказал о последствиях русофобской политики Кишинева

Русофобская политика властей Молдавии сказалась на торгово-экономических связях с Россией и ударила по бюджету республики, заявил РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:28

2024-03-28T09:28

2024-03-28T09:28

россия

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москва

василий боля

майя санду

дмитрий песков

возрождение

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Русофобская политика властей Молдавии сказалась на торгово-экономических связях с Россией и ударила по бюджету республики, заявил РИА Новости оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля. "Попытка провести абсолютно непонятную русофобскую политику сказалась и на бизнесе, во-первых, и на доходах в бюджет. У нас уже третий год подряд принимается бюджет с дефицитом по разным подсчетам: в этом году 16 миллиардов леев, это чуть меньше миллиарда долларов, если в переводе на валюту", - сказал политик. По его словам, за последнее время уровень торговли между Молдавией и Россией очень серьезно сократился, при этом изменение логистических цепочек сказалось на росте цен на поставляемые в Россию молдавские товары. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Читайте полный текст интервью Василия Боли >>

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молдавия, москва, василий боля, майя санду, дмитрий песков, возрождение