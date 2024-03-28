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Молдавский депутат рассказал о последствиях русофобской политики Кишинева - РИА Новости, 28.03.2024
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09:28 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936310461.html
Молдавский депутат рассказал о последствиях русофобской политики Кишинева
Молдавский депутат рассказал о последствиях русофобской политики Кишинева - РИА Новости, 28.03.2024
Молдавский депутат рассказал о последствиях русофобской политики Кишинева
Русофобская политика властей Молдавии сказалась на торгово-экономических связях с Россией и ударила по бюджету республики, заявил РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:28
2024-03-28T09:28
россия
молдавия
москва
василий боля
майя санду
дмитрий песков
возрождение
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Русофобская политика властей Молдавии сказалась на торгово-экономических связях с Россией и ударила по бюджету республики, заявил РИА Новости оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля. "Попытка провести абсолютно непонятную русофобскую политику сказалась и на бизнесе, во-первых, и на доходах в бюджет. У нас уже третий год подряд принимается бюджет с дефицитом по разным подсчетам: в этом году 16 миллиардов леев, это чуть меньше миллиарда долларов, если в переводе на валюту", - сказал политик. По его словам, за последнее время уровень торговли между Молдавией и Россией очень серьезно сократился, при этом изменение логистических цепочек сказалось на росте цен на поставляемые в Россию молдавские товары. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Читайте полный текст интервью Василия Боли &gt;&gt;
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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россия, молдавия, москва, василий боля, майя санду, дмитрий песков, возрождение
Россия, Молдавия, Москва, Василий Боля, Майя Санду, Дмитрий Песков, Возрождение
Молдавский депутат рассказал о последствиях русофобской политики Кишинева

Боля: русофобская политика Молдавии ударила по бюджету страны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии в Кишиневе
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Русофобская политика властей Молдавии сказалась на торгово-экономических связях с Россией и ударила по бюджету республики, заявил РИА Новости оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля.
"Попытка провести абсолютно непонятную русофобскую политику сказалась и на бизнесе, во-первых, и на доходах в бюджет. У нас уже третий год подряд принимается бюджет с дефицитом по разным подсчетам: в этом году 16 миллиардов леев, это чуть меньше миллиарда долларов, если в переводе на валюту", - сказал политик.
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По его словам, за последнее время уровень торговли между Молдавией и Россией очень серьезно сократился, при этом изменение логистических цепочек сказалось на росте цен на поставляемые в Россию молдавские товары.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Читайте полный текст интервью Василия Боли >>
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