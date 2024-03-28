https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936295648.html

В молдавской партии выразили готовность к последствиям визита в Россию

В молдавской партии выразили готовность к последствиям визита в Россию - РИА Новости, 28.03.2024

В молдавской партии выразили готовность к последствиям визита в Россию

Члены парламентской делегации Молдавии, находящиеся в Москве, готовы к юридическим последствиям визита в Россию, заявил РИА Новости оппозиционный депутат... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T06:56

2024-03-28T06:56

2024-03-28T06:56

россия

молдавия

москва

василий боля

евгения гуцул

леонид слуцкий (политик)

возрождение

госдума рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Члены парламентской делегации Молдавии, находящиеся в Москве, готовы к юридическим последствиям визита в Россию, заявил РИА Новости оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля. Он находится в Москве в составе делегации оппозиционных парламентариев. Во вторник он вместе с независимым молдавским депутатом Александром Суходольским встретился с председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. В среду члены делегации посетили Совет федерации и провели ряд других встреч. "Конечно, будет пристальное внимание за нашим визитом в Россию. Уверен на 100%, что опять пойдут какие-то русофобские возгласы и с чьей-то стороны будут даже требования по отношению к нам принять какие-то меры юридического характера, но мы к этому готовы", – сказал Боля. "Хочу вам сказать, мы с этой принципиальной позиции, дружбы с Россией, никогда не свернем, как бы ни старались нынешние власти это сделать и как-то помешать", - добавил политик. Ранее глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ, комментируя встречу президента России Владимира Путина с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, заявил, что общение молдавских оппозиционеров с руководством России противоречит интересам молдавских граждан. При этом он назвал главу гагаузской автономии "представителем криминальной группировки "Шор". И. о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, а также глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявляли, что в суд скоро будет передано дело против Гуцул. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там отметили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

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россия, молдавия, москва, василий боля, евгения гуцул, леонид слуцкий (политик), возрождение, госдума рф, лдпр