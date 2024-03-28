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Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:56 28.03.2024 (обновлено: 16:24 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/krokus-1936413323.html
Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов
Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов - РИА Новости, 28.03.2024
Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов
Четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" внесли в список террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:56
2024-03-28T16:24
теракт в "крокус сити холле"
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
крокус сити холл
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" внесли в список террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.В этот перечень вошли:Все они — уроженцы Таджикистана.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240324/verbovka-1935470967.html
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брянская область
москва
россия
таджикистан
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус сити холл, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия, таджикистан, красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус Сити Холл, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия, Таджикистан, Красногорск
Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов

Росфинмониторинг: исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк"Крокус Сити Холл"
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" внесли в список террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.
В этот перечень вошли:
  • Фаридуни Шамсидин, 1998 года рождения;
  • Мирзоев Далерджон, 1991 года рождения;
  • Файзов Мухаммадсобир, 2004 года рождения;
  • Рачабализода Саидакрами, 1994 года рождения.
Все они — уроженцы Таджикистана.
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24 марта, 14:27
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии.
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26 марта, 08:00
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Крокус Сити ХоллБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссияПроисшествияТаджикистанКрасногорск
 
 
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