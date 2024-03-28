https://ria.ru/20240328/krokus-1936413323.html

Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов

Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов - РИА Новости, 28.03.2024

Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов

Четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" внесли в список террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:56

2024-03-28T15:56

2024-03-28T16:24

теракт в "крокус сити холле"

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

крокус сити холл

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936135666_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_82eeacd6933f1195fba6c8f7687933b6.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" внесли в список террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.В этот перечень вошли:Все они — уроженцы Таджикистана.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240324/verbovka-1935470967.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240328/mvd-1936297096.html

брянская область

москва

россия

таджикистан

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус сити холл, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия, таджикистан, красногорск