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Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов
Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов - РИА Новости, 28.03.2024
Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов
Четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" внесли в список террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:56
2024-03-28T15:56
2024-03-28T16:24
теракт в "крокус сити холле"
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
крокус сити холл
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" внесли в список террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.В этот перечень вошли:Все они — уроженцы Таджикистана.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240324/verbovka-1935470967.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), крокус сити холл, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия, таджикистан, красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Крокус Сити Холл, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия, Таджикистан, Красногорск
Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов
Росфинмониторинг: исполнителей теракта в "Крокусе" внесли в список террористов