https://ria.ru/20240328/krokus-1936376619.html

РКН ускорил проверку Telegram-каналов после теракта в "Крокусе"

РКН ускорил проверку Telegram-каналов после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

РКН ускорил проверку Telegram-каналов после теракта в "Крокусе"

Роскомнадзор ускорил выявление и проверку Telegram-каналов после теракта в "Крокусе", сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:05

2024-03-28T14:05

2024-03-28T15:27

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ускорил выявление и проверку Telegram-каналов после теракта в "Крокусе", сообщили РИА Новости в ведомстве."С момента теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" ведем целевой мониторинг. Фиксируем факты умышленного разгона различных вбросов по следам теракта: как фейков, так и призывов к экстремистской деятельности", — указали в РКН.Там отметили, что только за последние двое суток заблокировали 11 каналов с террористическим контентом. С начала теракта фиксируется активное создание каналов, якобы анонсирующих новые нападения, они создаются для запугивания населенияВсего после атаки по требованию Роскомнадзора удалено или заблокировано около 600 подобных ресурсов на всех площадках.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором указаны 143 фамилии.По уголовному делу о теракте задержали 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей — граждан Таджикистана. Суд отправил их под арест.

https://ria.ru/20240328/telegram-1936307044.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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россия, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, брянская область