https://ria.ru/20240328/kontent-1936462026.html
Роскомнадзор составил 19 протоколов против Telegram за неудаление контента
Роскомнадзор составил 19 протоколов против Telegram за неудаление контента - РИА Новости, 28.03.2024
Роскомнадзор составил 19 протоколов против Telegram за неудаление контента
Роскомнадзор с 2021 года составил 19 протоколов против Telegram и назначил штрафы на общую сумму 68 миллионов рублей за неудаление противоправного контента,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:48
2024-03-28T18:48
2024-03-28T18:48
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технологии
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павел дуров
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Роскомнадзор с 2021 года составил 19 протоколов против Telegram и назначил штрафы на общую сумму 68 миллионов рублей за неудаление противоправного контента, сообщил РИА Новости регулятор. "Вместе с тем Telegram неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. В отношении компании составили 19 протоколов, назначили штрафы на общую сумму 68 миллионов рублей", - сказали в ведомстве. Там напомнили, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, ведомство ведет реестр социальных сетей, в который попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Согласно данным MediaScope, которые приводятся в сообщении Роскомнадзора, аудитория площадки Telegram составляет около 85 миллионов человек. Этот интернет-сервис включен в реестр. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заучил, что планов блокировать Telegram в России нет, но создателю мессенджера Павлу Дурову стоит обратить больше внимания на использование этого ресурса террористами.
https://ria.ru/20231013/telegram-1902685256.html
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общество, технологии, россия, павел дуров, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Павел Дуров, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор составил 19 протоколов против Telegram за неудаление контента
РКН с 2021 г оштрафовал Telegram на 68 миллионов рублей за неудаление контента
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Роскомнадзор с 2021 года составил 19 протоколов против Telegram и назначил штрафы на общую сумму 68 миллионов рублей за неудаление противоправного контента, сообщил РИА Новости регулятор.
"Вместе с тем Telegram неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. В отношении компании составили 19 протоколов, назначили штрафы на общую сумму 68 миллионов рублей", - сказали в ведомстве.
Там напомнили, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, ведомство ведет реестр социальных сетей, в который попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки.
Согласно данным MediaScope, которые приводятся в сообщении Роскомнадзора, аудитория площадки Telegram составляет около 85 миллионов человек. Этот интернет-сервис включен в реестр.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заучил, что планов блокировать Telegram в России нет, но создателю мессенджера Павлу Дурову стоит обратить больше внимания на использование этого ресурса террористами.