https://ria.ru/20240328/kontent-1936346249.html
ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете
ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете - РИА Новости, 28.03.2024
ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете
Генпрокуратура совместно с Минцифрой РФ разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете, сообщила... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:02
2024-03-28T12:02
2024-03-28T12:02
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генпрокуратура совместно с Минцифрой РФ разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете, сообщила вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко. "Сейчас Генеральная прокуратура совместно с Минцифрой и Роскомнадзором прорабатывается законопроект, расширяющий технические возможности по блокировке противоправного контента. Я думаю, что мы тоже включимся в эту работу", - сказала сенатор на заседании комиссии. Она также отметила, что необходимо "на законодательном уровне" предусмотреть требования к деятельности лиц, осуществляющих производство и распространение общественно значимого информационного контента, "Авторы должны нести ответственность за качество и достоверность публично размещаемого контента. Иногда бывает ошибочное мнение о профессиональной квалификации авторов", - добавила сенатор. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20240328/blokirovka-1936328278.html
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россия, киев, донбасс, инна святенко, вячеслав володин, анна кузнецова, госдума рф, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Россия, Киев, Донбасс, Инна Святенко, Вячеслав Володин, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете
Святенко: ГП разрабатывает проект о блокировке контента в интернете
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генпрокуратура совместно с Минцифрой РФ разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете, сообщила вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко.
"Сейчас Генеральная прокуратура совместно с Минцифрой и Роскомнадзором прорабатывается законопроект, расширяющий технические возможности по блокировке противоправного контента. Я думаю, что мы тоже включимся в эту работу", - сказала сенатор на заседании комиссии.
Она также отметила, что необходимо "на законодательном уровне" предусмотреть требования к деятельности лиц, осуществляющих производство и распространение общественно значимого информационного контента,
"Авторы должны нести ответственность за качество и достоверность публично размещаемого контента. Иногда бывает ошибочное мнение о профессиональной квалификации авторов", - добавила сенатор.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.