Рейтинг@Mail.ru
ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/kontent-1936346249.html
ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете
ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете - РИА Новости, 28.03.2024
ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете
Генпрокуратура совместно с Минцифрой РФ разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете, сообщила... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:02
2024-03-28T12:02
россия
киев
донбасс
инна святенко
вячеслав володин
анна кузнецова
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:160:3217:1970_1920x0_80_0_0_284bbf20ee39f3f9148019f2c7884da6.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генпрокуратура совместно с Минцифрой РФ разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете, сообщила вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко. "Сейчас Генеральная прокуратура совместно с Минцифрой и Роскомнадзором прорабатывается законопроект, расширяющий технические возможности по блокировке противоправного контента. Я думаю, что мы тоже включимся в эту работу", - сказала сенатор на заседании комиссии. Она также отметила, что необходимо "на законодательном уровне" предусмотреть требования к деятельности лиц, осуществляющих производство и распространение общественно значимого информационного контента, "Авторы должны нести ответственность за качество и достоверность публично размещаемого контента. Иногда бывает ошибочное мнение о профессиональной квалификации авторов", - добавила сенатор. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20240328/blokirovka-1936328278.html
https://ria.ru/20231120/prestupleniya-1910561117.html
россия
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff2184bafc71fd73286d9d3ebdd1855d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, донбасс, инна святенко, вячеслав володин, анна кузнецова, госдума рф, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Россия, Киев, Донбасс, Инна Святенко, Вячеслав Володин, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете

Святенко: ГП разрабатывает проект о блокировке контента в интернете

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Cмартфон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генпрокуратура совместно с Минцифрой РФ разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете, сообщила вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко.
"Сейчас Генеральная прокуратура совместно с Минцифрой и Роскомнадзором прорабатывается законопроект, расширяющий технические возможности по блокировке противоправного контента. Я думаю, что мы тоже включимся в эту работу", - сказала сенатор на заседании комиссии.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В ГД предложили создать механизм блокировки Telegram-каналов террористов
Вчера, 10:57
Она также отметила, что необходимо "на законодательном уровне" предусмотреть требования к деятельности лиц, осуществляющих производство и распространение общественно значимого информационного контента,
"Авторы должны нести ответственность за качество и достоверность публично размещаемого контента. Иногда бывает ошибочное мнение о профессиональной квалификации авторов", - добавила сенатор.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Факты преступлений Киева против детей направят в международные организации
20 ноября 2023, 13:49
 
РоссияКиевДонбассИнна СвятенкоВячеслав ВолодинАнна КузнецоваГосдума РФСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала