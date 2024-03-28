https://ria.ru/20240328/kontent-1936346249.html

ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете

ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете - РИА Новости, 28.03.2024

ГП разрабатывает проект о блокировке противоправного контента в интернете

Генпрокуратура совместно с Минцифрой РФ разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете, сообщила... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:02

2024-03-28T12:02

2024-03-28T12:02

россия

киев

донбасс

инна святенко

вячеслав володин

анна кузнецова

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Генпрокуратура совместно с Минцифрой РФ разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете, сообщила вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко. "Сейчас Генеральная прокуратура совместно с Минцифрой и Роскомнадзором прорабатывается законопроект, расширяющий технические возможности по блокировке противоправного контента. Я думаю, что мы тоже включимся в эту работу", - сказала сенатор на заседании комиссии. Она также отметила, что необходимо "на законодательном уровне" предусмотреть требования к деятельности лиц, осуществляющих производство и распространение общественно значимого информационного контента, "Авторы должны нести ответственность за качество и достоверность публично размещаемого контента. Иногда бывает ошибочное мнение о профессиональной квалификации авторов", - добавила сенатор. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20240328/blokirovka-1936328278.html

https://ria.ru/20231120/prestupleniya-1910561117.html

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россия, киев, донбасс, инна святенко, вячеслав володин, анна кузнецова, госдума рф, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф