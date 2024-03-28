Рейтинг@Mail.ru
Король коренных новозеландцев потребовал признать китов личностями - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:29 28.03.2024 (обновлено: 16:40 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/kity-1936424081.html
Король коренных новозеландцев потребовал признать китов личностями
Король коренных новозеландцев потребовал признать китов личностями - РИА Новости, 28.03.2024
Король коренных новозеландцев потребовал признать китов личностями
Король новозеландского коренного народа маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII выступил с призывом предоставить китам те же законные права, что и людям, а также РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:29
2024-03-28T16:40
новая зеландия
тихий океан
хорошие новости
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572593028_0:225:2169:1445_1920x0_80_0_0_75886df653f84cc786dbbbb7d74ddb14.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Король новозеландского коренного народа маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII выступил с призывом предоставить китам те же законные права, что и людям, а также признать наличие личности у млекопитающих в целях их защиты как вида, сообщает новозеландский портал Voxy. По данным издания, в четверг король подписал историческую декларацию, составленную лидерами полинезийских общин. Документ получил название "Хе Вакапутанга Моана", что на языке маори означает "декларация моря", и содержит призыв предоставить китам правосубъектность, излагая комплексный план их защиты. "Звук песни нашей прародительницы стал слабее, а среда её обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать сейчас. Декларация моря - это ореол защиты для нашего сокровища, наших предков - китов", – отметил король маори в своём выступлении на мероприятии. В документе утверждается, что киты, равно как и представители коренного народа маори, обладают атрибутами личности - "мана" (духовная сущность) и "маури" (жизненная сила). Таким образом, декларация требует признать китов "юридическими лицами с неотъемлемыми правами", а не просто частью природных ресурсов. Эти права включают свободу передвижения, способность развивать естественное поведение, "выражать свою уникальную культуру", процветать в здоровой окружающей среде и "быть свидетелями восстановления своей популяции". Для практического осуществления поставленной задачи авторы декларации наметили несколько шагов - так, предлагается создать морские охраняемые территории, а также объединить "мудрость коренных народов" с наукой для более целостного подхода к защите китов. "Это путешествие невозможно совершить в одиночку. Декларация протягивает руку сотрудничества всем странам Полинезии и всем, кто разделяет любовь к… обширному Тихому океану. Расширение прав и возможностей прибрежных сообществ, защитников этих берегов, а также обмен знаниями и ресурсами занимают центральное место", - отмечается в документе. Новая Зеландия ранее уже принимала законы, предоставляющие правовой статус природным объектам, таким как реки и горы. Вулкан гора Таранаки и река Уонгануи, расположенные на Северном острове Новой Зеландии, рассматриваются маори как "предки" и имеют духовное значение. Обоим объектам был предоставлен статус личности в 2017 году. С тех пор этот статус использовался для замедления или отмены различных инфраструктурных проектов и для принуждения к обязательным консультациям с местным населением.
https://ria.ru/20230219/kity-1852508245.html
https://ria.ru/20230816/kity-1890379590.html
https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html
новая зеландия
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572593028_44:0:1971:1445_1920x0_80_0_0_540fdf0f967eea302d82451a1a0f536f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая зеландия, тихий океан, в мире
Новая Зеландия, Тихий океан, Хорошие новости, В мире
Король коренных новозеландцев потребовал признать китов личностями

Король коренных новозеландцев потребовал предоставить китам права

© РИА Новости / Алексей КуденкоГорбатые киты
Горбатые киты - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Горбатые киты . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Король новозеландского коренного народа маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII выступил с призывом предоставить китам те же законные права, что и людям, а также признать наличие личности у млекопитающих в целях их защиты как вида, сообщает новозеландский портал Voxy.
По данным издания, в четверг король подписал историческую декларацию, составленную лидерами полинезийских общин. Документ получил название "Хе Вакапутанга Моана", что на языке маори означает "декларация моря", и содержит призыв предоставить китам правосубъектность, излагая комплексный план их защиты.
Горбатый кит у побережья Териберки Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Таинственные гиганты: где в России увидеть и сфотографировать китов
19 февраля 2023, 08:00
«
"Звук песни нашей прародительницы стал слабее, а среда её обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать сейчас. Декларация моря - это ореол защиты для нашего сокровища, наших предков - китов", – отметил король маори в своём выступлении на мероприятии.
В документе утверждается, что киты, равно как и представители коренного народа маори, обладают атрибутами личности - "мана" (духовная сущность) и "маури" (жизненная сила). Таким образом, декларация требует признать китов "юридическими лицами с неотъемлемыми правами", а не просто частью природных ресурсов. Эти права включают свободу передвижения, способность развивать естественное поведение, "выражать свою уникальную культуру", процветать в здоровой окружающей среде и "быть свидетелями восстановления своей популяции".
Для практического осуществления поставленной задачи авторы декларации наметили несколько шагов - так, предлагается создать морские охраняемые территории, а также объединить "мудрость коренных народов" с наукой для более целостного подхода к защите китов.
Гренландский кит - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Турфирма попросила проверить действия депутата, гонявшегося за китами
16 августа 2023, 13:00
"Это путешествие невозможно совершить в одиночку. Декларация протягивает руку сотрудничества всем странам Полинезии и всем, кто разделяет любовь к… обширному Тихому океану. Расширение прав и возможностей прибрежных сообществ, защитников этих берегов, а также обмен знаниями и ресурсами занимают центральное место", - отмечается в документе.
Новая Зеландия ранее уже принимала законы, предоставляющие правовой статус природным объектам, таким как реки и горы. Вулкан гора Таранаки и река Уонгануи, расположенные на Северном острове Новой Зеландии, рассматриваются маори как "предки" и имеют духовное значение. Обоим объектам был предоставлен статус личности в 2017 году. С тех пор этот статус использовался для замедления или отмены различных инфраструктурных проектов и для принуждения к обязательным консультациям с местным населением.
Косатки с Сахалина - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Самые крупные животные мира: где их найти и как сфотографировать
29 июля 2021, 08:00
 
Хорошие новостиНовая ЗеландияТихий океанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала