https://ria.ru/20240328/kity-1936424081.html

Король коренных новозеландцев потребовал признать китов личностями

Король коренных новозеландцев потребовал признать китов личностями - РИА Новости, 28.03.2024

Король коренных новозеландцев потребовал признать китов личностями

Король новозеландского коренного народа маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII выступил с призывом предоставить китам те же законные права, что и людям, а также РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:29

2024-03-28T16:29

2024-03-28T16:40

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Король новозеландского коренного народа маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII выступил с призывом предоставить китам те же законные права, что и людям, а также признать наличие личности у млекопитающих в целях их защиты как вида, сообщает новозеландский портал Voxy. По данным издания, в четверг король подписал историческую декларацию, составленную лидерами полинезийских общин. Документ получил название "Хе Вакапутанга Моана", что на языке маори означает "декларация моря", и содержит призыв предоставить китам правосубъектность, излагая комплексный план их защиты. "Звук песни нашей прародительницы стал слабее, а среда её обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать сейчас. Декларация моря - это ореол защиты для нашего сокровища, наших предков - китов", – отметил король маори в своём выступлении на мероприятии. В документе утверждается, что киты, равно как и представители коренного народа маори, обладают атрибутами личности - "мана" (духовная сущность) и "маури" (жизненная сила). Таким образом, декларация требует признать китов "юридическими лицами с неотъемлемыми правами", а не просто частью природных ресурсов. Эти права включают свободу передвижения, способность развивать естественное поведение, "выражать свою уникальную культуру", процветать в здоровой окружающей среде и "быть свидетелями восстановления своей популяции". Для практического осуществления поставленной задачи авторы декларации наметили несколько шагов - так, предлагается создать морские охраняемые территории, а также объединить "мудрость коренных народов" с наукой для более целостного подхода к защите китов. "Это путешествие невозможно совершить в одиночку. Декларация протягивает руку сотрудничества всем странам Полинезии и всем, кто разделяет любовь к… обширному Тихому океану. Расширение прав и возможностей прибрежных сообществ, защитников этих берегов, а также обмен знаниями и ресурсами занимают центральное место", - отмечается в документе. Новая Зеландия ранее уже принимала законы, предоставляющие правовой статус природным объектам, таким как реки и горы. Вулкан гора Таранаки и река Уонгануи, расположенные на Северном острове Новой Зеландии, рассматриваются маори как "предки" и имеют духовное значение. Обоим объектам был предоставлен статус личности в 2017 году. С тех пор этот статус использовался для замедления или отмены различных инфраструктурных проектов и для принуждения к обязательным консультациям с местным населением.

https://ria.ru/20230219/kity-1852508245.html

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