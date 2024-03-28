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Генпрокуратура увеличила сумму иска к бывшим владельцам ЧЭМК

Генпрокуратура увеличила сумму иска к бывшим владельцам ЧЭМК - РИА Новости, 28.03.2024

Генпрокуратура увеличила сумму иска к бывшим владельцам ЧЭМК

Генпрокуратура РФ уточнила иск к бывшим владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), увеличив требуемую сумму с 25,8 до 105 РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:10

2024-03-28T20:10

2024-03-28T20:10

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генеральная прокуратура рф

эталон

семнадцатый арбитражный апелляционный суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Генпрокуратура РФ уточнила иск к бывшим владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), увеличив требуемую сумму с 25,8 до 105 миллиардов рублей, сообщает Арбитражный суд Челябинской области. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому "Урало-сибирская металлургическая компания" (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиардов рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. По данным пресс-службы суда, в четверг от Генпрокуратуры РФ поступило заявление об уточнении размера исковых требований, в котором просит взыскать неосновательное обогащение в виде денежных средств в размере 105 миллиардов рублей. Также в число ответчиков по иску добавлены ООО "Группа компаний Ариант", а также ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы. Помимо этого, Генпрокуратура РФ просит в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", а также 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон". Как подчеркнули в суде, приняты обеспечительные меры в виде ареста на движимое и недвижимое имущество ответчиков, запрета совершения соответствующих действий и принятия решений в отношении этого имущества. Рассмотрение иска состоится 1 апреля в Арбитражном суде Челябинской области. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций трех заводов: ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Требования были адресованы к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Эталон". Надзорное ведомство посчитало, что в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Юрий Антипов и его супруга Людмила в марте подали апелляцию, но Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение арбитража в силе.

https://ria.ru/20240213/zavody-1926996146.html

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происшествия, россия, челябинская область, свердловская область, генеральная прокуратура рф, эталон, семнадцатый арбитражный апелляционный суд