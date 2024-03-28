https://ria.ru/20240328/gumpomosch-1936468817.html
Суд ООН призвал Израиль принять меры для оказания гумпомощи в Газе
Суд ООН призвал Израиль принять меры для оказания гумпомощи в Газе - РИА Новости, 28.03.2024
Суд ООН призвал Израиль принять меры для оказания гумпомощи в Газе
Международный суд ООН предписал Израилю принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи, в том числе воды и... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:27
2024-03-28T19:27
2024-03-28T19:27
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ГААГА, 28 мар - РИА Новости. Международный суд ООН предписал Израилю принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи, в том числе воды и продовольствия, в сектор Газа, говорится в постановлении инстанции. В своем постановлении суд ООН отмечает, что с 26 января, когда инстанция обязала Израиль принять временные меры из-за ситуации в секторе Газа, условия жизни палестинцев в Газе еще больше ухудшились. "Суд предписывает следующие меры: государство Израиль должно… принять все необходимые и эффективные меры для обеспечения безотлагательного, в полном сотрудничестве с ООН беспрепятственного предоставления в срочном порядке необходимых основных услуг и гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду, электричество, топливо, жилье, одежду, средства гигиены, а также медицинскую помощь палестинцам на всей территории Газы", - отмечается в заявлении суда, распространенном в четверг. Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
https://ria.ru/20240328/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, юар, гаага, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ЮАР, Гаага, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Суд ООН призвал Израиль принять меры для оказания гумпомощи в Газе
Суд ООН призвал Израиль принять меры для оказания гумпомощи в секторе Газа
ГААГА, 28 мар - РИА Новости. Международный суд ООН предписал Израилю принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи, в том числе воды и продовольствия, в сектор Газа, говорится в постановлении инстанции.
В своем постановлении суд ООН отмечает, что с 26 января, когда инстанция обязала Израиль принять временные меры из-за ситуации в секторе Газа, условия жизни палестинцев в Газе еще больше ухудшились.
"Суд предписывает следующие меры: государство Израиль должно… принять все необходимые и эффективные меры для обеспечения безотлагательного, в полном сотрудничестве с ООН беспрепятственного предоставления в срочном порядке необходимых основных услуг и гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду, электричество, топливо, жилье, одежду, средства гигиены, а также медицинскую помощь палестинцам на всей территории Газы", - отмечается в заявлении суда, распространенном в четверг.
Международный суд ООН в Гааге
26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР
с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".