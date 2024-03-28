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Минсельхоз скорректирует планы по экспорту - РИА Новости, 28.03.2024
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12:19 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/eksport-1936350596.html
Минсельхоз скорректирует планы по экспорту
Минсельхоз скорректирует планы по экспорту - РИА Новости, 28.03.2024
Минсельхоз скорректирует планы по экспорту
Минсельхоз РФ проводит декомпозицию планов по ежегодному наращиванию экспорта для достижения ориентира, обозначенного президентом Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:19
2024-03-28T12:19
экономика
россия
дмитрий патрушев
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ проводит декомпозицию планов по ежегодному наращиванию экспорта для достижения ориентира, обозначенного президентом Владимиром Путиным, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Наш федеральный проект (по экспорту продукции АПК - ред.) одобрен к продлению до 2030 года. В настоящее время мы проводим декомпозицию планов по ежегодному наращиванию экспорта для достижения ориентира, обозначенного президентом", - сообщил Патрушев в ходе итоговой коллегии Россельхознадзора. Он заметил, что в этой части у Россельхознадзора также появятся новые поручения. Руководитель федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ Дмитрий Краснов сообщал на текущей неделе, что в соответствии с посланием президента Федеральному собранию экспорт продукции АПК к 2030 году должен вырасти в полтора раза по отношению к 2021 году, а это означает рост до 55,2 миллиарда долларов. По итогам 2022 года Россия экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов, в 2023 году, согласно данным ФТС России - не менее чем на 43,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240326/eksport-1935896499.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Минсельхоз скорректирует планы по экспорту

Власти корректируют планы по экспорту для достижения поставленных Путиным целей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ проводит декомпозицию планов по ежегодному наращиванию экспорта для достижения ориентира, обозначенного президентом Владимиром Путиным, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
«
"Наш федеральный проект (по экспорту продукции АПК - ред.) одобрен к продлению до 2030 года. В настоящее время мы проводим декомпозицию планов по ежегодному наращиванию экспорта для достижения ориентира, обозначенного президентом", - сообщил Патрушев в ходе итоговой коллегии Россельхознадзора.
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Он заметил, что в этой части у Россельхознадзора также появятся новые поручения.
Руководитель федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ Дмитрий Краснов сообщал на текущей неделе, что в соответствии с посланием президента Федеральному собранию экспорт продукции АПК к 2030 году должен вырасти в полтора раза по отношению к 2021 году, а это означает рост до 55,2 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года Россия экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов, в 2023 году, согласно данным ФТС России - не менее чем на 43,5 миллиарда долларов.
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