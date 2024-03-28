https://ria.ru/20240328/eksport-1936350596.html

Минсельхоз скорректирует планы по экспорту

Минсельхоз скорректирует планы по экспорту - РИА Новости, 28.03.2024

Минсельхоз скорректирует планы по экспорту

Минсельхоз РФ проводит декомпозицию планов по ежегодному наращиванию экспорта для достижения ориентира, обозначенного президентом Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:19

2024-03-28T12:19

2024-03-28T12:19

экономика

россия

дмитрий патрушев

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ проводит декомпозицию планов по ежегодному наращиванию экспорта для достижения ориентира, обозначенного президентом Владимиром Путиным, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Наш федеральный проект (по экспорту продукции АПК - ред.) одобрен к продлению до 2030 года. В настоящее время мы проводим декомпозицию планов по ежегодному наращиванию экспорта для достижения ориентира, обозначенного президентом", - сообщил Патрушев в ходе итоговой коллегии Россельхознадзора. Он заметил, что в этой части у Россельхознадзора также появятся новые поручения. Руководитель федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ Дмитрий Краснов сообщал на текущей неделе, что в соответствии с посланием президента Федеральному собранию экспорт продукции АПК к 2030 году должен вырасти в полтора раза по отношению к 2021 году, а это означает рост до 55,2 миллиарда долларов. По итогам 2022 года Россия экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов, в 2023 году, согласно данным ФТС России - не менее чем на 43,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240326/eksport-1935896499.html

https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии)