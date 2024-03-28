https://ria.ru/20240328/ege-1936320643.html

В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ

В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ - РИА Новости, 28.03.2024

В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ

Новое расписание единого государственного экзамена с учётом пересдач могут утвердить до конца апреля, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:29

2024-03-28T10:29

2024-03-28T11:20

единый государственный экзамен (егэ)

общество

россия

анзор музаев

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935862239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f0957ebcb15bb5c3cf5a396ca15c246.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое расписание единого государственного экзамена с учётом пересдач могут утвердить до конца апреля, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов."Проект расписания, которое у нас есть, взамен того, которое утверждено, оно будет переутверждаться, это нововведение у нас будет в этом году, этим летом, доработка с регионами, согласование идёт, думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание", - сказал Музаев в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

https://ria.ru/20240327/kravtsov-1936145842.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый государственный экзамен (егэ), общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование