https://ria.ru/20240328/ege-1936320643.html
В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ
В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ - РИА Новости, 28.03.2024
В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ
Новое расписание единого государственного экзамена с учётом пересдач могут утвердить до конца апреля, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:29
2024-03-28T10:29
2024-03-28T11:20
единый государственный экзамен (егэ)
общество
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935862239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f0957ebcb15bb5c3cf5a396ca15c246.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое расписание единого государственного экзамена с учётом пересдач могут утвердить до конца апреля, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов."Проект расписания, которое у нас есть, взамен того, которое утверждено, оно будет переутверждаться, это нововведение у нас будет в этом году, этим летом, доработка с регионами, согласование идёт, думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание", - сказал Музаев в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
https://ria.ru/20240327/kravtsov-1936145842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935862239_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2b21b3f8da3b2a5930e282080d9b7dc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый государственный экзамен (егэ), общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ
Музаев: новое расписание ЕГЭ с учетом пересдач могут утвердить до конца апреля