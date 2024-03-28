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В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ - РИА Новости, 28.03.2024
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10:29 28.03.2024 (обновлено: 11:20 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ege-1936320643.html
В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ
В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ - РИА Новости, 28.03.2024
В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ
Новое расписание единого государственного экзамена с учётом пересдач могут утвердить до конца апреля, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:29
2024-03-28T11:20
единый государственный экзамен (егэ)
общество
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое расписание единого государственного экзамена с учётом пересдач могут утвердить до конца апреля, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов."Проект расписания, которое у нас есть, взамен того, которое утверждено, оно будет переутверждаться, это нововведение у нас будет в этом году, этим летом, доработка с регионами, согласование идёт, думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание", - сказал Музаев в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
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единый государственный экзамен (егэ), общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособнадзоре рассказали, когда могут утвердить новое расписание ЕГЭ

Музаев: новое расписание ЕГЭ с учетом пересдач могут утвердить до конца апреля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена
Учащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Учащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новое расписание единого государственного экзамена с учётом пересдач могут утвердить до конца апреля, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов.
«
"Проект расписания, которое у нас есть, взамен того, которое утверждено, оно будет переутверждаться, это нововведение у нас будет в этом году, этим летом, доработка с регионами, согласование идёт, думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание", - сказал Музаев в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоРоссияАнзор МузаевВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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