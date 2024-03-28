https://ria.ru/20240328/dopros-1936322567.html
Источник рассказал о допросах родственников террористов из "Крокуса"
Источник рассказал о допросах родственников террористов из "Крокуса" - РИА Новости, 28.03.2024
Источник рассказал о допросах родственников террористов из "Крокуса"
Новых подозреваемых в Таджикистане по делу о теракте в "Крокус сити холле" пока нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:38
2024-03-28T10:38
2024-03-28T10:49
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
россия
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935540344_0:0:1240:698_1920x0_80_0_0_c2f53f18640c3d52a377ff50c063184f.jpg
ДУШАНБЕ, 28 мар - РИА Новости. Новых подозреваемых в Таджикистане по делу о теракте в "Крокус сити холле" пока нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана."Новых подозреваемых по делу о террористическом акте, совершенном 22 марта в "Крокус сити холле", пока нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что допросы родственников террористов продолжаются уже несколько дней.Ранее источник в силовых структурах Таджикистана сообщил РИА Новости, что в Душанбе проводятся следственные мероприятия с родственниками подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе", они граждане Таджикистана. По его данным, все обвиняемые в теракте проживали до отъезда в Россию недалеко от Душанбе – в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935540344_0:0:1082:811_1920x0_80_0_0_2ae13a4e1f63f80470825dd515293212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, в мире, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Россия, В мире, Происшествия
Источник рассказал о допросах родственников террористов из "Крокуса"
Допросы родственников террористов из "Крокуса" в Душанбе идут уже несколько дней
ДУШАНБЕ, 28 мар - РИА Новости. Новых подозреваемых в Таджикистане по делу о теракте в "Крокус сити холле" пока нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана.
"Новых подозреваемых по делу о террористическом акте, совершенном 22 марта в "Крокус сити холле", пока нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что допросы родственников террористов продолжаются уже несколько дней.
Ранее источник в силовых структурах Таджикистана сообщил РИА Новости, что в Душанбе проводятся следственные мероприятия с родственниками подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе", они граждане Таджикистана. По его данным, все обвиняемые в теракте проживали до отъезда в Россию недалеко от Душанбе – в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС
, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области
. Президент России Владимир Путин
сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников
отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США
, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.