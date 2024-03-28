Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Украины против детей
Кузнецова: ВСУ убили 6 детей и ранили 16 приблизительно за один месяц
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За период приблизительно в один месяц ВСУ убили 6 детей, а ранили 16, привела вице-спикер ГД Анна Кузнецова данные парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
"За период прошлого заседания комиссии ВСУ убили 6 детей, ранили 16", - сказала Кузнецова в ходе заседания комиссии в четверг.
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Она добавила, что всего от рук киевского режима с конца прошлого года погибло 19 детей, а ранено 41.
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"Террористы стали применять новую тактику. С помощью дронов разбрасывают противопехотные мины дистанционного минирования рядом с гражданскими объектами или по маршрутам следования городского транспорта. 10 марта на такой мине подорвался ребенок в поселке Луганское ДНР", - сказала Кузнецова.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.