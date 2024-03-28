Рейтинг@Mail.ru
Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Украины против детей - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/deti-1936354698.html
Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Украины против детей
Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Украины против детей - РИА Новости, 28.03.2024
Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Украины против детей
За период приблизительно в один месяц ВСУ убили 6 детей, а ранили 16, привела вице-спикер ГД Анна Кузнецова данные парламентской комиссии по расследованию... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:36
2024-03-28T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донбасс
анна кузнецова
вячеслав володин
госдума рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_26:0:3082:1719_1920x0_80_0_0_6abd73323f497121539bd8c6f1ac92b1.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За период приблизительно в один месяц ВСУ убили 6 детей, а ранили 16, привела вице-спикер ГД Анна Кузнецова данные парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. "За период прошлого заседания комиссии ВСУ убили 6 детей, ранили 16", - сказала Кузнецова в ходе заседания комиссии в четверг. Она добавила, что всего от рук киевского режима с конца прошлого года погибло 19 детей, а ранено 41. "Террористы стали применять новую тактику. С помощью дронов разбрасывают противопехотные мины дистанционного минирования рядом с гражданскими объектами или по маршрутам следования городского транспорта. 10 марта на такой мине подорвался ребенок в поселке Луганское ДНР", - сказала Кузнецова. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910532459.html
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934708426.html
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_728cf65c7a2c3d7385e998b3ca1c8090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, донбасс, анна кузнецова, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донбасс, Анна Кузнецова, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
Кузнецова рассказала о расследовании преступлений Украины против детей

Кузнецова: ВСУ убили 6 детей и ранили 16 приблизительно за один месяц

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За период приблизительно в один месяц ВСУ убили 6 детей, а ранили 16, привела вице-спикер ГД Анна Кузнецова данные парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
"За период прошлого заседания комиссии ВСУ убили 6 детей, ранили 16", - сказала Кузнецова в ходе заседания комиссии в четверг.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Картаполов заявил, что Украина зверски отбирает право на жизнь у детей
20 ноября 2023, 12:14
Она добавила, что всего от рук киевского режима с конца прошлого года погибло 19 детей, а ранено 41.
«
"Террористы стали применять новую тактику. С помощью дронов разбрасывают противопехотные мины дистанционного минирования рядом с гражданскими объектами или по маршрутам следования городского транспорта. 10 марта на такой мине подорвался ребенок в поселке Луганское ДНР", - сказала Кузнецова.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину
21 марта, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонбассАнна КузнецоваВячеслав ВолодинГосдума РФВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала