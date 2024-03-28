https://ria.ru/20240328/arest-1936435178.html

В Брянске арестовали студента из Таджикистана за пропаганду терроризма

В Брянске арестовали студента из Таджикистана за пропаганду терроризма - РИА Новости, 28.03.2024

В Брянске арестовали студента из Таджикистана за пропаганду терроризма

В Брянске арестовали на два месяца студента из Таджикистана за пропаганду терроризма, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:06

2024-03-28T17:06

2024-03-28T17:45

происшествия

брянск

россия

таджикистан

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Брянске арестовали на два месяца студента из Таджикистана за пропаганду терроризма, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в Telegram-канале."Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего гражданина Республики Таджикистан — студента одного из учебных заведений Брянска, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма, совершенных с использованием сети интернет (части второй статьи 205.2 Уголовного кодекса)", — говорится в публикации.По данным суда, молодой человек разместил в Telegram посты с видеозаписями, оправдывающими деятельность "Исламского государства"* и побуждающими к вооруженным действиям против тех, кто противодействует этой организации.Обвиняемый будет находится под стражей до 25 мая.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html

https://ria.ru/20240327/konashenok-1936227898.html

брянск

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происшествия, брянск, россия, таджикистан, исламское государство*