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В Брянске арестовали студента из Таджикистана за пропаганду терроризма - РИА Новости, 28.03.2024
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17:06 28.03.2024 (обновлено: 17:45 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/arest-1936435178.html
В Брянске арестовали студента из Таджикистана за пропаганду терроризма
В Брянске арестовали студента из Таджикистана за пропаганду терроризма - РИА Новости, 28.03.2024
В Брянске арестовали студента из Таджикистана за пропаганду терроризма
В Брянске арестовали на два месяца студента из Таджикистана за пропаганду терроризма, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:06
2024-03-28T17:45
происшествия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Брянске арестовали на два месяца студента из Таджикистана за пропаганду терроризма, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в Telegram-канале."Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего гражданина Республики Таджикистан — студента одного из учебных заведений Брянска, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма, совершенных с использованием сети интернет (части второй статьи 205.2 Уголовного кодекса)", — говорится в публикации.По данным суда, молодой человек разместил в Telegram посты с видеозаписями, оправдывающими деятельность "Исламского государства"* и побуждающими к вооруженным действиям против тех, кто противодействует этой организации.Обвиняемый будет находится под стражей до 25 мая.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html
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происшествия, брянск, россия, таджикистан, исламское государство*
Происшествия, Брянск, Россия, Таджикистан, Исламское государство*
В Брянске арестовали студента из Таджикистана за пропаганду терроризма

В Брянске арестовали студента из Таджикистана за посты, оправдывающие терроризм

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Брянске арестовали на два месяца студента из Таджикистана за пропаганду терроризма, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в Telegram-канале.
"Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего гражданина Республики Таджикистан — студента одного из учебных заведений Брянска, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма, совершенных с использованием сети интернет (части второй статьи 205.2 Уголовного кодекса)", — говорится в публикации.
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По данным суда, молодой человек разместил в Telegram посты с видеозаписями, оправдывающими деятельность "Исламского государства"* и побуждающими к вооруженным действиям против тех, кто противодействует этой организации.
Обвиняемый будет находится под стражей до 25 мая.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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ПроисшествияБрянскРоссияТаджикистанИсламское государство*
 
 
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