https://ria.ru/20240328/arest-1936401591.html

В Петербурге арестовали мужчину, державшего малолетнюю дочь на цепи

В Петербурге арестовали мужчину, державшего малолетнюю дочь на цепи - РИА Новости, 28.03.2024

В Петербурге арестовали мужчину, державшего малолетнюю дочь на цепи

Жителю Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:25

2024-03-28T15:25

2024-03-28T15:49

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Жителю Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры города. По версии следствия, мужчина систематически наносил побои малолетней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате коммунальной квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об истязании. "С учетом позиции прокурора, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Как ранее информировало ГСУСК РФ по Петербургу, девочка уже помещена в социальное учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет.

https://ria.ru/20240327/arest-1936277173.html

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происшествия, санкт-петербург, россия