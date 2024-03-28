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В Петербурге арестовали мужчину, державшего малолетнюю дочь на цепи - РИА Новости, 28.03.2024
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15:25 28.03.2024 (обновлено: 15:49 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/arest-1936401591.html
В Петербурге арестовали мужчину, державшего малолетнюю дочь на цепи
В Петербурге арестовали мужчину, державшего малолетнюю дочь на цепи - РИА Новости, 28.03.2024
В Петербурге арестовали мужчину, державшего малолетнюю дочь на цепи
Жителю Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:25
2024-03-28T15:49
происшествия
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Жителю Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры города. По версии следствия, мужчина систематически наносил побои малолетней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате коммунальной квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об истязании. "С учетом позиции прокурора, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Как ранее информировало ГСУСК РФ по Петербургу, девочка уже помещена в социальное учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали мужчину, державшего малолетнюю дочь на цепи

В Петербурге арестовали мужчину, державшего дочь на цепи и морившего ее голодом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Жителю Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, мужчина систематически наносил побои малолетней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате коммунальной квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об истязании.
"С учетом позиции прокурора, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как ранее информировало ГСУСК РФ по Петербургу, девочка уже помещена в социальное учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет.
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