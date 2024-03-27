https://ria.ru/20240327/vzryv-1936076561.html

Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе"

Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокусе"

Подросткам в Донецкой Народной Республике неизвестные через Telegram предлагали за полтора миллиона рублей устроить атаку на новоазовскую школу № 1, рассказал... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T07:05

2024-03-27T07:05

2024-03-27T09:28

теракт в "крокус сити холле"

новоазовск

крокус сити холл

telegram

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НОВОАЗОВСК (ДНР), 27 мар — РИА Новости. Подросткам в Донецкой Народной Республике неизвестные через Telegram предлагали за полтора миллиона рублей устроить атаку на новоазовскую школу № 1, рассказал РИА Новости один из школьников, а также подтвердили педагоги и активисты "Народной дружины", сообщившие об этом в правоохранительные органы."Двадцать пятого марта я просыпаюсь, захожу в Telegram и вижу, что у меня пришло уведомление от какого-то "левого" аккаунта. Там сообщение: "Здравствуй, Егор, мы тебе готовы заплатить полтора миллиона рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе № 1, место встречи скажем позже", — рассказал РИА Новости Егор, ученик восьмого класса этой школы.По словам Егора, его друг скинул ему такое же сообщение от неизвестного пользователя и после этого они решили обратиться в "Народную дружину" Мариуполя, в которой состоят.В этой организации, которая занимается спортивно-патриотическим воспитаем молодежи в ДНР, РИА Новости подтвердили информацию и уточнили, что сообщение с предложением совершить теракт получили три ребенка. Сейчас аккаунт, с которого писали подросткам, удален, но они сохранили сообщение и продемонстрировали РИА Новости."Активисты сразу обратились к нам, рассказали проблему. Мы учим наших активистов — ребят, школьников, студентов — на такие провокации не вестись. Это люди, которые выманивают молодую кровь, чтобы их потом сделать виноватыми", — сказал старший дружинник мариупольской "Народной дружины" Алексей Семенков. После рассказа школьников представители организации обратились в правоохранительные органы, сказал ее представитель. С силовиками связалось и руководство школы. "После сообщения о возможном теракте, после завершения весенних каникул все сотрудники школы перейдут в режим повышенной бдительности. Администрация школы контактирует с правоохранительными органами, и они в любой момент помогут в различных ситуациях", — заявила РИА Новости и. о. директора школы № 1 Новоазовска Екатерина Морозова.Один из исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" после задержания заявлял, что пошел на преступление после того, как ему в Telegram пообещали заплатить полмиллиона рублей за массовое убийство людей в концертном зале и его поджог.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240318/moshenniki-1933984648.html

https://ria.ru/20240326/prizyvy-1935873727.html

https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

новоазовск

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Подростки в ДНР: "Неизвестные предлагали совершить теракт в школе" Подростки в ДНР сообщили РИА Новости, что неизвестные за 1,5 млн рублей предлагали совершить теракт в школе, как в случае с "Крокусом", через Telegram. 2024-03-27T07:05 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новоазовск, крокус сити холл, telegram