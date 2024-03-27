https://ria.ru/20240327/vsu-1936083009.html

Командование ВСУ бросает на штурм неподготовленных бойцов, заявил Марочко

Командование ВСУ бросает на штурм неподготовленных бойцов, заявил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024

Командование ВСУ бросает на штурм неподготовленных бойцов, заявил Марочко

Украинское командование стало бросать на штурмы неподготовленных бойцов на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:38

2024-03-27T08:38

2024-03-27T08:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинское командование стало бросать на штурмы неподготовленных бойцов на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе очередного штурма в районе населенного пункта Синьковка (Харьковская область – ред.), украинское командование в авангарде своих контратакующих сил бросило недавно мобилизованных граждан, а за ними шли уже "обстрелянные" штурмовые группы 57-й мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что со слов выжившего после штурма украинского солдата, таким образом украинское командование пытается сократить потери опытных и мотивированных солдат.

https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, харьковская область, андрей марочко