Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ бросает на штурм неподготовленных бойцов, заявил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/vsu-1936083009.html
Командование ВСУ бросает на штурм неподготовленных бойцов, заявил Марочко
Командование ВСУ бросает на штурм неподготовленных бойцов, заявил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024
Командование ВСУ бросает на штурм неподготовленных бойцов, заявил Марочко
Украинское командование стало бросать на штурмы неподготовленных бойцов на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:38
2024-03-27T08:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинское командование стало бросать на штурмы неподготовленных бойцов на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе очередного штурма в районе населенного пункта Синьковка (Харьковская область – ред.), украинское командование в авангарде своих контратакующих сил бросило недавно мобилизованных граждан, а за ними шли уже "обстрелянные" штурмовые группы 57-й мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что со слов выжившего после штурма украинского солдата, таким образом украинское командование пытается сократить потери опытных и мотивированных солдат.
https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, харьковская область, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Андрей Марочко
Командование ВСУ бросает на штурм неподготовленных бойцов, заявил Марочко

Марочко: командование ВСУ бросает на штурм неподготовленных бойцов под Харьковом

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинское командование стало бросать на штурмы неподготовленных бойцов на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе очередного штурма в районе населенного пункта Синьковка (Харьковская область – ред.), украинское командование в авангарде своих контратакующих сил бросило недавно мобилизованных граждан, а за ними шли уже "обстрелянные" штурмовые группы 57-й мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что со слов выжившего после штурма украинского солдата, таким образом украинское командование пытается сократить потери опытных и мотивированных солдат.
Бойцы отряда специального назначения ''Витязь - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Знаем о них все". Бойцы центра спецназа рассказали о хитростях ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала