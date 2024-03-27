https://ria.ru/20240327/volontery-1936177289.html
Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе"
Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе"
В Ульяновской области простились с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", ставшими жертвами теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:17
2024-03-27T15:17
2024-03-27T15:17
теракт в "крокус сити холле"
ульяновск
майнский район
ульяновская область
алексей русских
крокус
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. В Ульяновской области простились с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", ставшими жертвами теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. "Сегодня простились с ульяновцами, погибшими во время теракта в "Крокус сити холле", Татьяной Абдуловой и Олегом Павловским. Вечная память невинным жертвам. Соболезную родным и близким", - написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что с Татьяной Абдуловой прощались в Майнском районе, с Олегом Павловским - в Воскресенско-Германовском храме в Ульяновске. Олег Павловский и Татьяна Абдулова были волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", сообщали представители организации в Ульяновской области. Они встретились в отряде в Ульяновске, а затем вместе переехали в Москву. Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
https://ria.ru/20240325/memorial-1935755579.html
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ульяновск, майнский район, ульяновская область, алексей русских, крокус, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Ульяновск, Майнский район, Ульяновская область, Алексей Русских, Крокус, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе"
Под Ульяновском простились с волонтерами "Лиза Алерт", погибшими при теракте