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Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:17 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/volontery-1936177289.html
Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе"
Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе"
В Ульяновской области простились с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", ставшими жертвами теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:17
2024-03-27T15:17
теракт в "крокус сити холле"
ульяновск
майнский район
ульяновская область
алексей русских
крокус
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. В Ульяновской области простились с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", ставшими жертвами теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. "Сегодня простились с ульяновцами, погибшими во время теракта в "Крокус сити холле", Татьяной Абдуловой и Олегом Павловским. Вечная память невинным жертвам. Соболезную родным и близким", - написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что с Татьяной Абдуловой прощались в Майнском районе, с Олегом Павловским - в Воскресенско-Германовском храме в Ульяновске. Олег Павловский и Татьяна Абдулова были волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", сообщали представители организации в Ульяновской области. Они встретились в отряде в Ульяновске, а затем вместе переехали в Москву. Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
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ульяновск
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ульяновск, майнский район, ульяновская область, алексей русских, крокус, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Ульяновск, Майнский район, Ульяновская область, Алексей Русских, Крокус, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе"

Под Ульяновском простились с волонтерами "Лиза Алерт", погибшими при теракте

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Люди у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. В Ульяновской области простились с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", ставшими жертвами теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье.
«
"Сегодня простились с ульяновцами, погибшими во время теракта в "Крокус сити холле", Татьяной Абдуловой и Олегом Павловским. Вечная память невинным жертвам. Соболезную родным и близким", - написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что с Татьяной Абдуловой прощались в Майнском районе, с Олегом Павловским - в Воскресенско-Германовском храме в Ульяновске.
Олег Павловский и Татьяна Абдулова были волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", сообщали представители организации в Ульяновской области. Они встретились в отряде в Ульяновске, а затем вместе переехали в Москву.
Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
Свечи, мягкие игрушки и цветы на стихийном мемориале у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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25 марта, 20:44
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"УльяновскМайнский районУльяновская областьАлексей РусскихКрокусКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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