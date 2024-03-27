https://ria.ru/20240327/volontery-1936177289.html

Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе"

Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Под Ульяновском простились с волонтерами, погибшими при теракте в "Крокусе"

В Ульяновской области простились с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", ставшими жертвами теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:17

2024-03-27T15:17

2024-03-27T15:17

теракт в "крокус сити холле"

ульяновск

майнский район

ульяновская область

алексей русских

крокус

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 27 мар - РИА Новости. В Ульяновской области простились с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", ставшими жертвами теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. "Сегодня простились с ульяновцами, погибшими во время теракта в "Крокус сити холле", Татьяной Абдуловой и Олегом Павловским. Вечная память невинным жертвам. Соболезную родным и близким", - написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что с Татьяной Абдуловой прощались в Майнском районе, с Олегом Павловским - в Воскресенско-Германовском храме в Ульяновске. Олег Павловский и Татьяна Абдулова были волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт", сообщали представители организации в Ульяновской области. Они встретились в отряде в Ульяновске, а затем вместе переехали в Москву. Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.

https://ria.ru/20240325/memorial-1935755579.html

ульяновск

майнский район

ульяновская область

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