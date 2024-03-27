ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону влияния России
ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону исключительного влияния России
© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на линии боевого соприкосновения
Военнослужащие РФ на линии боевого соприкосновения . Архивное фото
МОСКВА, 27 мар – РИА новости. После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России, говорится в документе, обнародованном по итогам съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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"После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена", – говорится в итоговом документе (наказах) собора.
В зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя в среду прошел внеочередной съезд Всемирного Русского народного собора. Предыдущее заседание ВРНС состоялось в ноябре прошлого года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на съезде в среду заявил, что на основании его материалов был составлен документ, который называется "Наказами 25-го Всемирного русского народного собора". Эти предложения вскоре будут опубликованы и станут доступны для ознакомления всех желающих, добавил он.
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