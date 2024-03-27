https://ria.ru/20240327/ukraina-1936225195.html

ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону влияния России

ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону влияния России - РИА Новости, 27.03.2024

ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону влияния России

После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России, говорится в документе, обнародованном по итогам... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:00

2024-03-27T18:00

2024-03-27T18:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

врнс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925999233_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_96463538bdfff70aaf6b9054d05144df.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА новости. После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России, говорится в документе, обнародованном по итогам съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена", – говорится в итоговом документе (наказах) собора. В зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя в среду прошел внеочередной съезд Всемирного Русского народного собора. Предыдущее заседание ВРНС состоялось в ноябре прошлого года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на съезде в среду заявил, что на основании его материалов был составлен документ, который называется "Наказами 25-го Всемирного русского народного собора". Эти предложения вскоре будут опубликованы и станут доступны для ознакомления всех желающих, добавил он.

https://ria.ru/20231128/putin-1912378747.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, врнс