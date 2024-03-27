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ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону влияния России - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936225195.html
ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону влияния России
ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону влияния России - РИА Новости, 27.03.2024
ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону влияния России
После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России, говорится в документе, обнародованном по итогам... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:00
2024-03-27T18:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
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врнс
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МОСКВА, 27 мар – РИА новости. После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России, говорится в документе, обнародованном по итогам съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена", – говорится в итоговом документе (наказах) собора. В зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя в среду прошел внеочередной съезд Всемирного Русского народного собора. Предыдущее заседание ВРНС состоялось в ноябре прошлого года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на съезде в среду заявил, что на основании его материалов был составлен документ, который называется "Наказами 25-го Всемирного русского народного собора". Эти предложения вскоре будут опубликованы и станут доступны для ознакомления всех желающих, добавил он.
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россия, украина, москва, врнс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, ВРНС
ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону влияния России

ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону исключительного влияния России

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на линии боевого соприкосновения
Военнослужащие РФ на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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Военнослужащие РФ на линии боевого соприкосновения . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА новости. После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России, говорится в документе, обнародованном по итогам съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«
"После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена", – говорится в итоговом документе (наказах) собора.
В зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя в среду прошел внеочередной съезд Всемирного Русского народного собора. Предыдущее заседание ВРНС состоялось в ноябре прошлого года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на съезде в среду заявил, что на основании его материалов был составлен документ, который называется "Наказами 25-го Всемирного русского народного собора". Эти предложения вскоре будут опубликованы и станут доступны для ознакомления всех желающих, добавил он.
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