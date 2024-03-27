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Только Украина не осудила теракт в "Крокусе", заявила Захарова - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:44 27.03.2024 (обновлено: 17:50 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936207191.html
Только Украина не осудила теракт в "Крокусе", заявила Захарова
Только Украина не осудила теракт в "Крокусе", заявила Захарова - РИА Новости, 27.03.2024
Только Украина не осудила теракт в "Крокусе", заявила Захарова
Из всего международного сообщества только Украина не осудила убийство мирных граждан в "Крокус Сити Холле", заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:44
2024-03-27T17:50
россия
украина
брянская область
мария захарова
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Из всего международного сообщества только Украина не осудила убийство мирных граждан в "Крокус Сити Холле", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. &quot;Практически весь мир выступил с решительным осуждением теракта. Потом втянулись в общемировой хор и западники. Кроме одной страны. Только одна страна на нашей планете пошла противоходом. Не уверена, что можно говорить о стране и государстве. Все-таки давайте говорить о киевском режиме&quot;, — сказала она.Дипломат добавила, что в украинском сегменте социальных сетей появились циничные и злорадные комментарии, которые американские платформы и не думали удалять. "Видимо, смерть, боль и страдания ни в чем не повинных людей доставляют кому-то какое-то просто людоедское удовлетворение. Это касается не только киевского режима, но и всех тех, кто считает возможным оправдывать убийство граждан России, русских, русскоязычных", — подчеркнула дипломат. Украинский следНакануне директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что, по информации ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами. Кроме того, подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.Как заявил глава ведомства, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.Глава ФСБ уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить "как героев".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По последним данным, погибли 140 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html
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россия, украина, брянская область, мария захарова, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Брянская область, Мария Захарова, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Только Украина не осудила теракт в "Крокусе", заявила Захарова

Захарова: Украина пошла в противоход всему миру, не осудив теракт в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Из всего международного сообщества только Украина не осудила убийство мирных граждан в "Крокус Сити Холле", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"Практически весь мир выступил с решительным осуждением теракта. Потом втянулись в общемировой хор и западники. Кроме одной страны. Только одна страна на нашей планете пошла противоходом. Не уверена, что можно говорить о стране и государстве. Все-таки давайте говорить о киевском режиме", — сказала она.

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Вчера, 08:00
Дипломат добавила, что в украинском сегменте социальных сетей появились циничные и злорадные комментарии, которые американские платформы и не думали удалять.
"Видимо, смерть, боль и страдания ни в чем не повинных людей доставляют кому-то какое-то просто людоедское удовлетворение. Это касается не только киевского режима, но и всех тех, кто считает возможным оправдывать убийство граждан России, русских, русскоязычных", — подчеркнула дипломат.
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Украинский след

Накануне директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что, по информации ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами. Кроме того, подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.
Как заявил глава ведомства, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.
Глава ФСБ уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить "как героев".
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Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По последним данным, погибли 140 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
МИД России призвал США передать данные по теракту, если у них они есть
22 марта, 22:01
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьМария ЗахароваВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)КрокусФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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