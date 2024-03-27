https://ria.ru/20240327/ukraina-1936207191.html

Только Украина не осудила теракт в "Крокусе", заявила Захарова

Только Украина не осудила теракт в "Крокусе", заявила Захарова - РИА Новости, 27.03.2024

Только Украина не осудила теракт в "Крокусе", заявила Захарова

Из всего международного сообщества только Украина не осудила убийство мирных граждан в "Крокус Сити Холле", заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:44

2024-03-27T16:44

2024-03-27T17:50

россия

украина

брянская область

мария захарова

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Из всего международного сообщества только Украина не осудила убийство мирных граждан в "Крокус Сити Холле", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Практически весь мир выступил с решительным осуждением теракта. Потом втянулись в общемировой хор и западники. Кроме одной страны. Только одна страна на нашей планете пошла противоходом. Не уверена, что можно говорить о стране и государстве. Все-таки давайте говорить о киевском режиме", — сказала она.Дипломат добавила, что в украинском сегменте социальных сетей появились циничные и злорадные комментарии, которые американские платформы и не думали удалять. "Видимо, смерть, боль и страдания ни в чем не повинных людей доставляют кому-то какое-то просто людоедское удовлетворение. Это касается не только киевского режима, но и всех тех, кто считает возможным оправдывать убийство граждан России, русских, русскоязычных", — подчеркнула дипломат. Украинский следНакануне директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что, по информации ведомства, Киев имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами. Кроме того, подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.Как заявил глава ведомства, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.Глава ФСБ уточнил, что заказчика пока не установили, но в ведомстве видят, кто организовывал атаку и вербовал исполнителей. Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Бортников также указал, что боевики хотели сбежать именно на территорию соседней страны, где их ждали и собирались встретить "как героев".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По последним данным, погибли 140 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240322/mid-1935064440.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, брянская область, мария захарова, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)