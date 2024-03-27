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В Торжке Путин посетил центр боевого применения летного состава
В Торжке Путин посетил центр боевого применения летного состава - РИА Новости, 27.03.2024
В Торжке Путин посетил центр боевого применения летного состава
Президент РФ Владимир Путин в среду в Торжке посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:05
2024-03-27T22:05
2024-03-27T23:39
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ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в Торжке посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре. Там же Путин пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции.Центр сформировали в 1979 году для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки авиаперсонала, эксплуатирующего вертолеты. За это время здесь освоили все типы вертолетов, стоящие на вооружении российской армейской авиации. С 2014 года центр включен в состав частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему Воздушно-космическими силами РФ. Пилоты центра выполняли важные государственные задачи как на территории страны, так и за ее пределами - в тридцати государствах мира. Они были в составе миротворческих сил ООН в Кампучии, Анголе, Таджикистане, Югославии, Сьерра-Леоне, Судане, Чаде, принимали участие в миротворческих миссиях в Чечне и Афганистане, в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Из летчиков центра в 1992 году сформировали единственную в мире пилотажную группу на боевых вертолетах "Беркуты". Начальником центра с 2013 года является командир этой пилотажной группы, полковник Андрей Попов.
https://ria.ru/20240327/muzey-1936254652.html
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Путин в центре боевого применения и переучивания летного состава
Ракеты российских вертолетов отрывают украинским танкам башни, доложил вертолетчик в Торжке Путину. Кадры посещения президентом 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны публикует Кремль.
2024-03-27T22:05
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россия, торжок, ангола, владимир путин, андрей попов, оон, чернобыльская аэс, ми-28, ми-8 амтш
Россия, Торжок, Ангола, Владимир Путин, Андрей Попов, ООН, Чернобыльская АЭС, Ми-28, Ми-8 АМТШ
В Торжке Путин посетил центр боевого применения летного состава
В Торжке Путин посетил центр боевого применения летного состава Минобороны РФ