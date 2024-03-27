https://ria.ru/20240327/trevoga-1936276769.html
В двенадцати украинских областях объявили воздушную тревогу
В двенадцати украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.03.2024
В двенадцати украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и 12 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T23:20
2024-03-27T23:20
2024-03-27T23:20
в мире
жкх
украина
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 12 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Житомирской, Киевской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской области.Позднее тревога распространилась на Киев и Черниговскую область.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8d58d4b3246b3a5c41fae67d2234ddcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В двенадцати украинских областях объявили воздушную тревогу
В Житомирской, Киевской и еще десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Киеве и 12 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Житомирской, Киевской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Позднее тревога распространилась на Киев и Черниговскую область.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.