Госдума попросила западные страны расследовать финансирование терактов
Госдума направила ряду стран просьбу расследовать организацию Западом терактов
Здание Госдумы. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы и ряд общественных деятелей направили обращение в правоохранительные органы РФ, Германии, Кипра, США и Франции с просьбой провести расследование по фактам организации и финансирования терактов США, странами НАТО и спецслужбами Украины против против РФ, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) в своем в Telegram-канале.
Как следует из обращения, опубликованного в Telegram-канале Лантратовой, кроме нее его подписали депутаты ГД Николай Харитонов (КПРФ), Андрей Красов (ЕР), а также философ Александр Дугин и эск-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Обращение было направлено в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, министерства юстиции США, Кипра и Франции.
"Буквально на днях, я в составе группы моих коллег – депутатов Госдумы, политиков, профессиональных юристов – подписала документ, который призван расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов", - написала Лантратова.
В обращении перечисляются теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северного потока-1" и "Северного потока-2", убийство политолога и публициста Дарьи Дугиной, журналистов Владлена Татарского и Гонсало Лиры, покушение на писателя Захара Прилепина и другие.
"Методы, которыми США, НАТО, ГУР МО Украины, теперь еще возможно вовлекая и ИГИЛ*, решают свои задачи, являются не только прямой угрозой для миллионов людей, но и неприкрытым наступлением на права человека", - подчеркнула Лантратова.
По ее словам, она и другие авторы обращения убеждены, что все причастные к террору должны понести ответственность за содеянное, включая выплаты контрибуций пострадавшей стороне, блокирование счетов и заморозку активов террористов, а также прямую конфискацию принадлежащего им имущества.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России для расследования теракта в "Крокус сити холле" вряд ли потребуется западная помощь, которая к тому же скорее всего будет направлена на продвижение удобной Западу теории о непричастности Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация.