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Госдума попросила западные страны расследовать финансирование терактов - РИА Новости, 27.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:22 27.03.2024 (обновлено: 14:00 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/terakty-1936145483.html
Госдума попросила западные страны расследовать финансирование терактов
Госдума попросила западные страны расследовать финансирование терактов - РИА Новости, 27.03.2024
Госдума попросила западные страны расследовать финансирование терактов
Депутаты Госдумы и ряд общественных деятелей направили обращение в правоохранительные органы РФ, Германии, Кипра, США и Франции с просьбой провести... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:22
2024-03-27T14:00
теракт в "крокус сити холле"
россия
сша
украина
андрей красов
николай харитонов
александр дугин
нато
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы и ряд общественных деятелей направили обращение в правоохранительные органы РФ, Германии, Кипра, США и Франции с просьбой провести расследование по фактам организации и финансирования терактов США, странами НАТО и спецслужбами Украины против против РФ, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) в своем в Telegram-канале. Как следует из обращения, опубликованного в Telegram-канале Лантратовой, кроме нее его подписали депутаты ГД Николай Харитонов (КПРФ), Андрей Красов (ЕР), а также философ Александр Дугин и эск-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Обращение было направлено в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, министерства юстиции США, Кипра и Франции. "Буквально на днях, я в составе группы моих коллег – депутатов Госдумы, политиков, профессиональных юристов – подписала документ, который призван расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов", - написала Лантратова. В обращении перечисляются теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северного потока-1" и "Северного потока-2", убийство политолога и публициста Дарьи Дугиной, журналистов Владлена Татарского и Гонсало Лиры, покушение на писателя Захара Прилепина и другие. "Методы, которыми США, НАТО, ГУР МО Украины, теперь еще возможно вовлекая и ИГИЛ*, решают свои задачи, являются не только прямой угрозой для миллионов людей, но и неприкрытым наступлением на права человека", - подчеркнула Лантратова. По ее словам, она и другие авторы обращения убеждены, что все причастные к террору должны понести ответственность за содеянное, включая выплаты контрибуций пострадавшей стороне, блокирование счетов и заморозку активов террористов, а также прямую конфискацию принадлежащего им имущества. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России для расследования теракта в "Крокус сити холле" вряд ли потребуется западная помощь, которая к тому же скорее всего будет направлена на продвижение удобной Западу теории о непричастности Украины. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240327/zapad-1936105682.html
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html
https://ria.ru/20240327/rassledovanie-1936142056.html
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россия, сша, украина, андрей красов, николай харитонов, александр дугин, нато, госдума рф, северный поток, северный поток — 2, политика
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, США, Украина, Андрей Красов, Николай Харитонов, Александр Дугин, НАТО, Госдума РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Политика
Госдума попросила западные страны расследовать финансирование терактов

Госдума направила ряду стран просьбу расследовать организацию Западом терактов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы и ряд общественных деятелей направили обращение в правоохранительные органы РФ, Германии, Кипра, США и Франции с просьбой провести расследование по фактам организации и финансирования терактов США, странами НАТО и спецслужбами Украины против против РФ, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) в своем в Telegram-канале.
Как следует из обращения, опубликованного в Telegram-канале Лантратовой, кроме нее его подписали депутаты ГД Николай Харитонов (КПРФ), Андрей Красов (ЕР), а также философ Александр Дугин и эск-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Обращение было направлено в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, министерства юстиции США, Кипра и Франции.
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"Буквально на днях, я в составе группы моих коллег – депутатов Госдумы, политиков, профессиональных юристов – подписала документ, который призван расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов", - написала Лантратова.
В обращении перечисляются теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северного потока-1" и "Северного потока-2", убийство политолога и публициста Дарьи Дугиной, журналистов Владлена Татарского и Гонсало Лиры, покушение на писателя Захара Прилепина и другие.
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"Методы, которыми США, НАТО, ГУР МО Украины, теперь еще возможно вовлекая и ИГИЛ*, решают свои задачи, являются не только прямой угрозой для миллионов людей, но и неприкрытым наступлением на права человека", - подчеркнула Лантратова.
По ее словам, она и другие авторы обращения убеждены, что все причастные к террору должны понести ответственность за содеянное, включая выплаты контрибуций пострадавшей стороне, блокирование счетов и заморозку активов террористов, а также прямую конфискацию принадлежащего им имущества.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России для расследования теракта в "Крокус сити холле" вряд ли потребуется западная помощь, которая к тому же скорее всего будет направлена на продвижение удобной Западу теории о непричастности Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияСШАУкраинаАндрей КрасовНиколай ХаритоновАлександр ДугинНАТОГосдума РФСеверный потокСеверный поток — 2Политика
 
 
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