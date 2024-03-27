https://ria.ru/20240327/terakty-1936145483.html

Госдума попросила западные страны расследовать финансирование терактов

Госдума попросила западные страны расследовать финансирование терактов - РИА Новости, 27.03.2024

Госдума попросила западные страны расследовать финансирование терактов

Депутаты Госдумы и ряд общественных деятелей направили обращение в правоохранительные органы РФ, Германии, Кипра, США и Франции с просьбой провести... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:22

2024-03-27T13:22

2024-03-27T14:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

сша

украина

андрей красов

николай харитонов

александр дугин

нато

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы и ряд общественных деятелей направили обращение в правоохранительные органы РФ, Германии, Кипра, США и Франции с просьбой провести расследование по фактам организации и финансирования терактов США, странами НАТО и спецслужбами Украины против против РФ, сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) в своем в Telegram-канале. Как следует из обращения, опубликованного в Telegram-канале Лантратовой, кроме нее его подписали депутаты ГД Николай Харитонов (КПРФ), Андрей Красов (ЕР), а также философ Александр Дугин и эск-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Обращение было направлено в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, министерства юстиции США, Кипра и Франции. "Буквально на днях, я в составе группы моих коллег – депутатов Госдумы, политиков, профессиональных юристов – подписала документ, который призван расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов", - написала Лантратова. В обращении перечисляются теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северного потока-1" и "Северного потока-2", убийство политолога и публициста Дарьи Дугиной, журналистов Владлена Татарского и Гонсало Лиры, покушение на писателя Захара Прилепина и другие. "Методы, которыми США, НАТО, ГУР МО Украины, теперь еще возможно вовлекая и ИГИЛ*, решают свои задачи, являются не только прямой угрозой для миллионов людей, но и неприкрытым наступлением на права человека", - подчеркнула Лантратова. По ее словам, она и другие авторы обращения убеждены, что все причастные к террору должны понести ответственность за содеянное, включая выплаты контрибуций пострадавшей стороне, блокирование счетов и заморозку активов террористов, а также прямую конфискацию принадлежащего им имущества. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России для расследования теракта в "Крокус сити холле" вряд ли потребуется западная помощь, которая к тому же скорее всего будет направлена на продвижение удобной Западу теории о непричастности Украины. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240327/zapad-1936105682.html

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html

https://ria.ru/20240327/rassledovanie-1936142056.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, андрей красов, николай харитонов, александр дугин, нато, госдума рф, северный поток, северный поток — 2, политика