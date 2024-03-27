https://ria.ru/20240327/terakt-1936220341.html

В Петербурге усилили меры безопасности перед концертом группы "Пикник"

В Петербурге усилили меры безопасности перед концертом группы "Пикник" - РИА Новости, 27.03.2024

В Петербурге усилили меры безопасности перед концертом группы "Пикник"

Меры безопасности усилены в районе Большого концертного зала (БКЗ) "Октябрьский", где в среду с концертом памяти жертв террористической атаки на "Крокус сити... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:44

2024-03-27T17:44

2024-03-27T17:48

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брянская область

владимир путин

маргарита симоньян

михаил мурашко

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Меры безопасности усилены в районе Большого концертного зала (БКЗ) "Октябрьский", где в среду с концертом памяти жертв террористической атаки на "Крокус сити холл" выступит группа "Пикник", перед выступлением которого произошел этот теракт, передает корреспондент РИА Новости. Примерно за полтора часа до начала концерта у главного входа в БКЗ, а также вокруг концертной площадки дежурят правоохранители. По наблюдениям корреспондента агентства, здание обошел по периметру сотрудник кинологической службы со служебной собакой. Перед входом видны несколько легковых автомобилей полиции, а также автобус ГУМВД. Также вокруг здания "Октябрьского" можно увидеть автобусы Росгвардии. При этом Лиговский проспект перед концертным залом не перекрыт. Ранее "Пикник" сообщал, что концерт группы в Петербурге будет посвящен жертвам теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Музыканты направят собранные средства пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/memorial-1935755579.html

https://ria.ru/20240325/shaman-1935742615.html

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