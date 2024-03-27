https://ria.ru/20240327/terakt-1936095951.html

Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе"

Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе"

Представители Запада поняли, что "окончательно останутся за бортом", если не изменят отношение к теракту в "Крокус Сити Холле", и поэтому накануне массово... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:34

2024-03-27T09:34

2024-03-27T17:15

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

владимир путин

мария захарова

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Представители Запада поняли, что "окончательно останутся за бортом", если не изменят отношение к теракту в "Крокус Сити Холле", и поэтому накануне массово посещали российский МИД, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Они пришли вчера, пришли в том числе и западники, в наше министерство, и они поняли, что, несмотря на то что заявляют о себе как о доминанте, метрополии, мир уже шагнул вперед", — сказала она.По словам дипломата, мировое большинство не оставило западным лидерам ни шанса, чтобы не поменять реакцию с "сумасшедшей" на нормальную. Как подчеркнула дипломат в беседе с телеканалом "Беларусь 1", Россия не забудет, что Запад изменил свою первоначальную реакцию на теракт лишь под давлением международного большинства.При этом представитель МИД добавила, что Москва всегда с благодарностью будет помнить, как Белоруссия и другие друзья России искренне разделили с ней горе трагедии в "Крокусе".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935782142.html

https://ria.ru/20240326/sevpotoki-1936049759.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, брянская область, владимир путин, мария захарова, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия