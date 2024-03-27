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Корреспондент нашел в Твери квартиру арестованных из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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03:07 27.03.2024 (обновлено: 15:20 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/terakt-1936067391.html
Корреспондент нашел в Твери квартиру арестованных из-за теракта в "Крокусе"
Корреспондент нашел в Твери квартиру арестованных из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
Корреспондент нашел в Твери квартиру арестованных из-за теракта в "Крокусе"
Арестованные по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Аминчон и Исроил Исломовы последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери, соседи называют их... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T03:07
2024-03-27T15:20
россия
тверь
украина
происшествия
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маргарита симоньян
крокус
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ТВЕРЬ, 27 мар — РИА Новости. Арестованные по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Аминчон и Исроил Исломовы последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери, соседи называют их тихими и вежливыми, выяснили корреспонденты РИА Новости.По делу о теракте, в котором, по данным следствия, погибли 140 человек, арестованы восемь фигурантов. Четверых называют непосредственными исполнителями, один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон. Как сообщалось, Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.Как выяснили корреспонденты агентства, Аминчон Исломов вместе с семьей жил в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова в Московском районе Твери. Там же проживал его отец Исроил.Их соседи рассказали, что Исломовы были тихими, вежливыми и культурными, всегда здоровались, пьяными их не замечали. По словам соседей, в семье было много детей.В квартире, где проживали подозреваемые, были слышны детские голоса, но после звонка в дверь за ней стало тихо — не было слышно ни детей, ни взрослых, дверь корреспондентам никто не открыл.Соседка рассказала, что не знает, куда делись Исломовы, не видела и жену Аминчона."Хотя его машина вон стоит. Это его такси", — рассказала женщина."Единственное, что я никогда не наблюдала… Даже видя, что я, старая женщина, захожу с двумя сумками, поднимаю пакеты наверх, — открывается дверь (у Исломовых), и никто никогда никакой помощи не предложит. Хотя у них это в крови, они любят людям помогать. А эти — никогда. Никогда. И они, знаете, как хозяева земли, вот так они себя ведут", — рассказала соседка.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 140 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240326/chaykhana-1935987187.html
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россия, тверь, украина, происшествия, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault clio
Россия, Тверь, Украина, Происшествия, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault Clio
Корреспондент нашел в Твери квартиру арестованных из-за теракта в "Крокусе"

РИА Новости нашло в Твери квартиру арестованных по делу о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города МосквыИсроил Исломов
Исроил Исломов - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города Москвы
Исроил Исломов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 27 мар — РИА Новости. Арестованные по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Аминчон и Исроил Исломовы последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери, соседи называют их тихими и вежливыми, выяснили корреспонденты РИА Новости.
По делу о теракте, в котором, по данным следствия, погибли 140 человек, арестованы восемь фигурантов. Четверых называют непосредственными исполнителями, один арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон. Как сообщалось, Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.
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Как выяснили корреспонденты агентства, Аминчон Исломов вместе с семьей жил в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова в Московском районе Твери. Там же проживал его отец Исроил.
Их соседи рассказали, что Исломовы были тихими, вежливыми и культурными, всегда здоровались, пьяными их не замечали. По словам соседей, в семье было много детей.
В квартире, где проживали подозреваемые, были слышны детские голоса, но после звонка в дверь за ней стало тихо — не было слышно ни детей, ни взрослых, дверь корреспондентам никто не открыл.
Соседка рассказала, что не знает, куда делись Исломовы, не видела и жену Аминчона.
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"Хотя его машина вон стоит. Это его такси", — рассказала женщина.
"Единственное, что я никогда не наблюдала… Даже видя, что я, старая женщина, захожу с двумя сумками, поднимаю пакеты наверх, — открывается дверь (у Исломовых), и никто никогда никакой помощи не предложит. Хотя у них это в крови, они любят людям помогать. А эти — никогда. Никогда. И они, знаете, как хозяева земли, вот так они себя ведут", — рассказала соседка.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 140 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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26 марта, 20:02
 
РоссияТверьУкраинаПроисшествияВладимир ПутинМаргарита СимоньянКрокусСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Renault Clio
 
 
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