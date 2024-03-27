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После теракта в "Крокусе" опознали тела 84 погибших - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:32 27.03.2024 (обновлено: 18:21 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/tela-1936217666.html
После теракта в "Крокусе" опознали тела 84 погибших
После теракта в "Крокусе" опознали тела 84 погибших - РИА Новости, 27.03.2024
После теракта в "Крокусе" опознали тела 84 погибших
Опознаны тела 84 погибших при теракте в "Крокусе", в том числе пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:32
2024-03-27T18:21
россия
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Опознаны тела 84 погибших при теракте в "Крокусе", в том числе пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет, сообщил СК в Telegram-канале."В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы", — добавили в ведомстве.В СК уточнили, что всего поступило 143 заявления о пропаже людей.По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону украинской границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html
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россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле"
После теракта в "Крокусе" опознали тела 84 погибших

СК: опознано 84 тела погибших при теракте в "Крокусе", в том числе тела 5 детей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Опознаны тела 84 погибших при теракте в "Крокусе", в том числе пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет, сообщил СК в Telegram-канале.
"В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы", — добавили в ведомстве.
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В СК уточнили, что всего поступило 143 заявления о пропаже людей.
По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону украинской границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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