https://ria.ru/20240327/tela-1936217666.html

После теракта в "Крокусе" опознали тела 84 погибших

После теракта в "Крокусе" опознали тела 84 погибших - РИА Новости, 27.03.2024

После теракта в "Крокусе" опознали тела 84 погибших

Опознаны тела 84 погибших при теракте в "Крокусе", в том числе пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:32

2024-03-27T17:32

2024-03-27T18:21

россия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_390:0:3010:1474_1920x0_80_0_0_5f7614acfa1c8aad8d215591dcfd6d97.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Опознаны тела 84 погибших при теракте в "Крокусе", в том числе пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет, сообщил СК в Telegram-канале."В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы", — добавили в ведомстве.В СК уточнили, что всего поступило 143 заявления о пропаже людей.По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону украинской границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф)