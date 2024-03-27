https://ria.ru/20240327/sud-1936213585.html

Катя Лель подала в суд на ведущего Кушанашвили, высмеявшего ее на Youtube

Катя Лель подала в суд на ведущего Кушанашвили, высмеявшего ее на Youtube - РИА Новости, 27.03.2024

Катя Лель подала в суд на ведущего Кушанашвили, высмеявшего ее на Youtube

Певица Катя Лель через суд потребовала, чтобы ведущий Отари Кушанашвили удалил свои видео о ней с YouTube, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:11

2024-03-27T17:11

2024-03-27T17:13

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Певица Катя Лель через суд потребовала, чтобы ведущий Отари Кушанашвили удалил свои видео о ней с YouTube, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы. "В суд поступило исковое заявление Лель Екатерины Николаевны к Кушанашвили Отари Шалвовичу и ООО "Гугл" о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказали в суд. В иске певица указывает, что слова Кушанашвили в размещенных в сети видео наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица. "Она просит удалить видеоматериалы, опровергнуть сведения, затрагивающие истца, опубликованные Кушанашвили на личном YouTube канале, а также взыскать денежные средства в качестве компенсации морального вреда", - отметили в суде. Пока иск оставлен без движения из-за процессуальных нарушений. Какую именно денежную компенсацию требует певица, пока неясно. Трек "Мой мармеладный", который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы. В одном из интервью она объяснила успех трека "замыслом высших цивилизаций" и рассказала, что таким "прогрузом сознания" нас готовят к чему-то важному. На своем YouTube-канале Кушанашвили высмеял это заявление и попросил певицу "остановиться". В суде не уточнили, стало ли именно это видео поводом для иска.

https://ria.ru/20240115/isk-1921376967.html

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