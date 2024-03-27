https://ria.ru/20240327/sud-1936213585.html
Катя Лель подала в суд на ведущего Кушанашвили, высмеявшего ее на Youtube
Катя Лель подала в суд на ведущего Кушанашвили, высмеявшего ее на Youtube - РИА Новости, 27.03.2024
Катя Лель подала в суд на ведущего Кушанашвили, высмеявшего ее на Youtube
Певица Катя Лель через суд потребовала, чтобы ведущий Отари Кушанашвили удалил свои видео о ней с YouTube, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:11
2024-03-27T17:11
2024-03-27T17:13
технологии
москва
отар кушанашвили
катя лель
youtube
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913837304_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_7759a70bbeb426a818c895b28021060d.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Певица Катя Лель через суд потребовала, чтобы ведущий Отари Кушанашвили удалил свои видео о ней с YouTube, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы. "В суд поступило исковое заявление Лель Екатерины Николаевны к Кушанашвили Отари Шалвовичу и ООО "Гугл" о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказали в суд. В иске певица указывает, что слова Кушанашвили в размещенных в сети видео наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица. "Она просит удалить видеоматериалы, опровергнуть сведения, затрагивающие истца, опубликованные Кушанашвили на личном YouTube канале, а также взыскать денежные средства в качестве компенсации морального вреда", - отметили в суде. Пока иск оставлен без движения из-за процессуальных нарушений. Какую именно денежную компенсацию требует певица, пока неясно. Трек "Мой мармеладный", который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы. В одном из интервью она объяснила успех трека "замыслом высших цивилизаций" и рассказала, что таким "прогрузом сознания" нас готовят к чему-то важному. На своем YouTube-канале Кушанашвили высмеял это заявление и попросил певицу "остановиться". В суде не уточнили, стало ли именно это видео поводом для иска.
https://ria.ru/20240115/isk-1921376967.html
https://ria.ru/20240207/youtube-1925963224.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913837304_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_43557e0df89e5966bcab2fba07b640fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, отар кушанашвили, катя лель, youtube
Технологии, Москва, Отар Кушанашвили, Катя Лель, YouTube, Шоубиз
Катя Лель подала в суд на ведущего Кушанашвили, высмеявшего ее на Youtube
Катя Лель через суд требует, чтобы Кушанашвили удалил свои видео о ней с YouTube
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Певица Катя Лель через суд потребовала, чтобы ведущий Отари Кушанашвили удалил свои видео о ней с YouTube, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы.
«
"В суд поступило исковое заявление Лель Екатерины Николаевны к Кушанашвили Отари Шалвовичу и ООО "Гугл" о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказали в суд.
В иске певица указывает, что слова Кушанашвили в размещенных в сети видео наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица.
«
"Она просит удалить видеоматериалы, опровергнуть сведения, затрагивающие истца, опубликованные Кушанашвили на личном YouTube канале, а также взыскать денежные средства в качестве компенсации морального вреда", - отметили в суде.
Пока иск оставлен без движения из-за процессуальных нарушений. Какую именно денежную компенсацию требует певица, пока неясно.
Трек "Мой мармеладный", который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
В одном из интервью она объяснила успех трека "замыслом высших цивилизаций" и рассказала, что таким "прогрузом сознания" нас готовят к чему-то важному. На своем YouTube-канале Кушанашвили высмеял это заявление и попросил певицу "остановиться". В суде не уточнили, стало ли именно это видео поводом для иска.