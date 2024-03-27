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Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться - РИА Новости, 27.03.2024
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12:39 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться
Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться - РИА Новости, 27.03.2024
Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться
Китай и США должны помогать друг другу развиваться в различных сферах, а не мешать, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:39
2024-03-27T12:39
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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Китай и США должны помогать друг другу развиваться в различных сферах, а не мешать, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями американских деловых кругов. "В нынешней ситуации общие интересы Китая и США не сократились, их стало еще больше. Вне зависимости от того, будь то традиционные области, такие как торговля, экономика и сельское хозяйство, или же новые сферы, в том числе изменение климата и искусственный интеллект, Китай и США должны помогать друг другу развиваться, а не мешать", - заявил Си Цзиньпин на встрече в Пекине. Он отметил, что содействие восстановлению мировой экономики, решение международных и региональных острых вопросов требуют координации и сотрудничества между Китаем и США. "США следует двигаться с Китаем навстречу друг другу, сформировать правильное стратегическое восприятие, надлежащим образом решать чувствительные вопросы, поддерживать динамику стабилизации китайско-американских отношений и активно искать правильный путь сосуществования, продвигать устойчивое, стабильное и здоровое развитие китайско-американских отношений", - указал он.
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китай, сша, си цзиньпин, в мире
Китай, США, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться

Си Цзиньпин: США и Китай должны помогать друг другу развиваться, а не мешать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Китай и США должны помогать друг другу развиваться в различных сферах, а не мешать, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями американских деловых кругов.
"В нынешней ситуации общие интересы Китая и США не сократились, их стало еще больше. Вне зависимости от того, будь то традиционные области, такие как торговля, экономика и сельское хозяйство, или же новые сферы, в том числе изменение климата и искусственный интеллект, Китай и США должны помогать друг другу развиваться, а не мешать", - заявил Си Цзиньпин на встрече в Пекине.
Он отметил, что содействие восстановлению мировой экономики, решение международных и региональных острых вопросов требуют координации и сотрудничества между Китаем и США.
"США следует двигаться с Китаем навстречу друг другу, сформировать правильное стратегическое восприятие, надлежащим образом решать чувствительные вопросы, поддерживать динамику стабилизации китайско-американских отношений и активно искать правильный путь сосуществования, продвигать устойчивое, стабильное и здоровое развитие китайско-американских отношений", - указал он.
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