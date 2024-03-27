https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936091561.html
ВС России взяли под огневой контроль окраину Часова Яра, заявил Марочко
ВС России взяли под огневой контроль окраину Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024
ВС России взяли под огневой контроль окраину Часова Яра, заявил Марочко
Подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль восточную окраину населенного пункта Часов Яр на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:15
2024-03-27T09:15
2024-03-27T09:15
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андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль восточную окраину населенного пункта Часов Яр на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе освободительных действий наших войск в районе населенного пункта Часов Яр подразделениями ВС РФ были заняты более выгодные рубежи и позиции, которые позволили взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, часть украинских позиций находится в прямой видимости, и за действиями противника можно наблюдать без оптических приборов. "Данный факт значительно затруднил украинскому командованию снабжение и обеспечение передовых позиций, а также ведение боевых действий", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, часов яр, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России взяли под огневой контроль окраину Часова Яра, заявил Марочко
Марочко: ВС России взяли под огневой контроль восточную окраину Часова Яра
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль восточную окраину населенного пункта Часов Яр на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе освободительных действий наших войск в районе населенного пункта Часов Яр подразделениями ВС РФ были заняты более выгодные рубежи и позиции, которые позволили взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, часть украинских позиций находится в прямой видимости, и за действиями противника можно наблюдать без оптических приборов.
"Данный факт значительно затруднил украинскому командованию снабжение и обеспечение передовых позиций, а также ведение боевых действий", - пояснил собеседник агентства.