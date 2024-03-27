https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936091561.html

ВС России взяли под огневой контроль окраину Часова Яра, заявил Марочко

ВС России взяли под огневой контроль окраину Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 27.03.2024

ВС России взяли под огневой контроль окраину Часова Яра, заявил Марочко

Подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль восточную окраину населенного пункта Часов Яр на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:15

2024-03-27T09:15

2024-03-27T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

часов яр

донбасс

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль восточную окраину населенного пункта Часов Яр на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе освободительных действий наших войск в районе населенного пункта Часов Яр подразделениями ВС РФ были заняты более выгодные рубежи и позиции, которые позволили взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, часть украинских позиций находится в прямой видимости, и за действиями противника можно наблюдать без оптических приборов. "Данный факт значительно затруднил украинскому командованию снабжение и обеспечение передовых позиций, а также ведение боевых действий", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html

https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936071076.html

часов яр

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, часов яр, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф