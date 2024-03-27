https://ria.ru/20240327/shoygu-1936080250.html

Шойгу направил отличившемуся в ходе СВО полку телеграмму

Шойгу направил отличившемуся в ходе СВО полку телеграмму - РИА Новости, 27.03.2024

Шойгу направил отличившемуся в ходе СВО полку телеграмму

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил телеграмму 102-му полку, который, в частности, внес основной вклад в освобождение населённого пункта... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:05

2024-03-27T08:05

2024-03-27T08:05

россия

мариуполь

донецкая народная республика

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил телеграмму 102-му полку, который, в частности, внес основной вклад в освобождение населённого пункта Красное, сообщили в среду в военном ведомстве. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграмму командованию и личному составу 102-го Слонимско-Померанского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка. Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять свой воинский долг, приближая нашу победу", - сказали в министерстве. Там уточнили, что сегодня военнослужащие полка уверенно продвигаются вперёд, показывая пример стойкости и упорства в боях на краматорско-дружковском направлении. "Круша противника сталью и огнём, военнослужащие полка внесли основной вклад в освобождение населённого пункта Красное", - уточнили в Минобороны. С первых дней специальной военной операции полк выполняет задачи на самых сложных направлениях. Подразделения полка участвовали в освобождении Мариуполя, успешно вели боевые действия, отважно сражаясь за каждую пядь российской земли в Луганской и Донецкой народных республиках. За проявленные при выполнении боевых задач мужество и отвагу более 1400 военнослужащих удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. "Мы всегда будем помнить подвиги воинов полка, отдавших жизнь в борьбе за Родину и навечно вписавших в историю свои имена", – говорится в телеграмме министра обороны.

https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934465444.html

https://ria.ru/20240225/avdeevka-1929335352.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мариуполь, донецкая народная республика, сергей шойгу, безопасность