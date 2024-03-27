https://ria.ru/20240327/seyf-1936172337.html

РосДорбанк заявил о задержании преступника, ограбившего сейфовые ячейки

РосДорбанк заявил о задержании преступника, ограбившего сейфовые ячейки - РИА Новости, 27.03.2024

РосДорбанк заявил о задержании преступника, ограбившего сейфовые ячейки

Росдорбанк прокомментировал РИА Новости сообщения о хищениях из сейфовых ячеек в Санкт-Петербурге: был один инцидент с несколькими ячейками клиентов банка,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:56

2024-03-27T14:56

2024-03-27T14:56

происшествия

санкт-петербург

росдорбанк

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росдорбанк прокомментировал РИА Новости сообщения о хищениях из сейфовых ячеек в Санкт-Петербурге: был один инцидент с несколькими ячейками клиентов банка, преступник уже задержан и ценности найдены. Ранее ряд СМИ сообщали, что в начале марта из сейфовых ячеек одного из офисов Росдорбанка в Петербурге было похищено более 1,6 миллиарда рублей. Также сообщалось о том, что подозреваемый уже задержан. А во вторник в Telegram-канале Mash появилась информация о якобы новом ограблении - ячейки, принадлежащей вице-президенту банка Олегу Жигилею. "Росдорбанк информирует вас о том, что в марте 2024 года произошел инцидент, связанный с хищением ценностей арендаторов сейфовых ячеек в офисе на Мичуринской улице в Санкт-Петербурге. В кратчайшие сроки правоохранительные органы задержали преступника и обнаружили похищенные ценности", - говорится в комментарии банка. "Банк опровергает появившуюся сегодня в СМИ информацию о новом ограблении сейфинга. В самом начале расследования нами были выявлены скомпрометированные ячейки. В процессе информирования клиентов о необходимости проверки данных ячеек арендаторы являются в банк. Пострадавшие, которые обнаружили хищение, обращаются в полицию в рамках того же дела", - указали в пресс-службе. Там добавили, что похититель подтверждает все эпизоды ограбления и уже дал показания о способе, с помощью которого он осуществлял незаконные действия в сейфинге банка. По данным следствия, злоумышленник смог получить доступ к небольшому количеству ячеек с помощью высокотехнологичного оборудования, переданного ему заказчиками преступления. Банк тесно сотрудничает с правоохранительными органами и проводит собственную проверку. "В сложившейся ситуации мы предприняли дополнительные меры по контролю за обслуживанием депозитария, которые будут сохраняться до прояснения всех обстоятельств произошедшего и окончания следственных действий. На сегодняшний день проверено достаточно большое количество ячеек из общего числа. Эпизоды хищения подтверждены только в скомпроментированных ячейках. Остальные ячейки не пострадали", - заявили в Росдорбанке.

https://ria.ru/20230226/khranilische-1853435868.html

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происшествия, санкт-петербург, росдорбанк