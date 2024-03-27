https://ria.ru/20240327/sevastopol-1936076216.html
В Севастополе второй день не работает морской пассажирский транспорт
В Севастополе второй день не работает морской пассажирский транспорт - РИА Новости, 27.03.2024
В Севастополе второй день не работает морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе не работает утром в среду, сообщил департамент транспорта правительства региона. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T06:57
2024-03-27T06:57
2024-03-27T06:57
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе не работает утром в среду, сообщил департамент транспорта правительства региона. "Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно не осуществляет движение" , - говорится в сообщении. Организована работа автобусов, сообщили в ведомстве. Работа катеров и паромов была остановлена вечером в понедельник из-за ухудшения погодных условий. В Крыму было объявлено штормовое предупреждение.
https://ria.ru/20240324/transport-1935487810.html
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севастополь
В Севастополе второй день не работает морской пассажирский транспорт
Катера и паромы второй день не вышли на линии в Севастополе из-за плохой погоды