https://ria.ru/20240327/sevastopol-1936076216.html

В Севастополе второй день не работает морской пассажирский транспорт

В Севастополе второй день не работает морской пассажирский транспорт - РИА Новости, 27.03.2024

В Севастополе второй день не работает морской пассажирский транспорт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе не работает утром в среду, сообщил департамент транспорта правительства региона. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T06:57

2024-03-27T06:57

2024-03-27T06:57

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе не работает утром в среду, сообщил департамент транспорта правительства региона. "Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно не осуществляет движение" , - говорится в сообщении. Организована работа автобусов, сообщили в ведомстве. Работа катеров и паромов была остановлена вечером в понедельник из-за ухудшения погодных условий. В Крыму было объявлено штормовое предупреждение.

https://ria.ru/20240324/transport-1935487810.html

севастополь

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севастополь