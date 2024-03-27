https://ria.ru/20240327/rudnik-1936097478.html

Все три пробуренные на руднике "Пионер" скважины показали наличие там воды

Все три пробуренные на руднике "Пионер" скважины показали наличие там воды - РИА Новости, 27.03.2024

Все три пробуренные на руднике "Пионер" скважины показали наличие там воды

Все три пробуренные в горные выработки рудника "Пионер" в Амурской области скважины показали наличие там воды в большом объеме, ведется бурение еще двух... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:48

2024-03-27T09:48

2024-03-27T11:18

происшествия

россия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

чп на руднике "пионер" в амурской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936101483_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23da896698ea096d8cd3cc845da011d3.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все три пробуренные в горные выработки рудника "Пионер" в Амурской области скважины показали наличие там воды в большом объеме, ведется бурение еще двух контрольных скважин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Завершено бурение трех скважин в горные выработки рудника", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что проведенное обследование при помощи камер показало "наличие в выработках большого объема воды". Четвертая установка пробурила 16 метров из необходимых 245, а пятая подготовлена к работе. Собеседник агентства напомнил, что в понедельник технический совет принял решение приостановить работы в руднике из-за опасности повторного прорыва грунта и обрушения борта карьера. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, наличие воды в горных выработках подтвердилось по результатам работы третьей буровой установки. "Специалистами оперативного штаба принято решение об использовании двух из высвободившихся установок для исследования нижележащих горизонтов. Это позволит установить полную картину по всей глубине выработки и принять решение о дальнейшей работе", - заключил представитель ведомства. Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.

https://ria.ru/20240327/pioner-1936104455.html

https://ria.ru/20240327/rudnik-1936077891.html

https://ria.ru/20240326/rudnik-1935828189.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Три пробуренные скважины на руднике "Пионер" показали наличие воды Все три пробуренные на руднике "Пионер", где уже больше недели ищут 13 горняков, показали наличие там воды. 2024-03-27T09:48 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области