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Все три пробуренные на руднике "Пионер" скважины показали наличие там воды - РИА Новости, 27.03.2024
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09:48 27.03.2024 (обновлено: 11:18 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/rudnik-1936097478.html
Все три пробуренные на руднике "Пионер" скважины показали наличие там воды
Все три пробуренные на руднике "Пионер" скважины показали наличие там воды - РИА Новости, 27.03.2024
Все три пробуренные на руднике "Пионер" скважины показали наличие там воды
Все три пробуренные в горные выработки рудника "Пионер" в Амурской области скважины показали наличие там воды в большом объеме, ведется бурение еще двух... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:48
2024-03-27T11:18
происшествия
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все три пробуренные в горные выработки рудника "Пионер" в Амурской области скважины показали наличие там воды в большом объеме, ведется бурение еще двух контрольных скважин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Завершено бурение трех скважин в горные выработки рудника", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что проведенное обследование при помощи камер показало "наличие в выработках большого объема воды". Четвертая установка пробурила 16 метров из необходимых 245, а пятая подготовлена к работе. Собеседник агентства напомнил, что в понедельник технический совет принял решение приостановить работы в руднике из-за опасности повторного прорыва грунта и обрушения борта карьера. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, наличие воды в горных выработках подтвердилось по результатам работы третьей буровой установки. "Специалистами оперативного штаба принято решение об использовании двух из высвободившихся установок для исследования нижележащих горизонтов. Это позволит установить полную картину по всей глубине выработки и принять решение о дальнейшей работе", - заключил представитель ведомства. Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
https://ria.ru/20240327/pioner-1936104455.html
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Три пробуренные скважины на руднике "Пионер" показали наличие воды
Все три пробуренные на руднике "Пионер", где уже больше недели ищут 13 горняков, показали наличие там воды.
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происшествия, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Все три пробуренные на руднике "Пионер" скважины показали наличие там воды

Три пробуренные на шахте "Пионер" скважины показали наличие большого объема воды

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все три пробуренные в горные выработки рудника "Пионер" в Амурской области скважины показали наличие там воды в большом объеме, ведется бурение еще двух контрольных скважин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Завершено бурение трех скважин в горные выработки рудника", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что проведенное обследование при помощи камер показало "наличие в выработках большого объема воды". Четвертая установка пробурила 16 метров из необходимых 245, а пятая подготовлена к работе.
Собеседник агентства напомнил, что в понедельник технический совет принял решение приостановить работы в руднике из-за опасности повторного прорыва грунта и обрушения борта карьера.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, наличие воды в горных выработках подтвердилось по результатам работы третьей буровой установки.
"Специалистами оперативного штаба принято решение об использовании двух из высвободившихся установок для исследования нижележащих горизонтов. Это позволит установить полную картину по всей глубине выработки и принять решение о дальнейшей работе", - заключил представитель ведомства.
Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
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ПроисшествияРоссияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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