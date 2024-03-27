Директора рудника "Пионер", где произошло ЧП, заключили под стражу
Обвиняемый в нарушении безопасности директор шахты "Пионер" заключен под стражу
© Благовещенский городской суд Амурской области/TelegramУправляющий директор рудника "Пионер" Алексей Бирюков
Управляющий директор рудника "Пионер" Алексей Бирюков
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мар — РИА Новости. Благовещенский городской суд отправил под стражу управляющего директора рудника "Пионер" в Приамурье, где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, сообщила пресс-служба суда.
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"Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бирюкову А.В., обвиняемому в нарушении требований безопасности при производстве работ. <...> Cуд избрал в отношении Бирюкова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц 24 дня, то есть до 19 мая 2024 года", — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, Бирюков обвиняется в совершении тяжкого преступления, ему грозит до семи лет тюрьмы. В суде посчитали, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей.
Представитель амурской прокуратуры ходатайство следствия поддержал. Адвокат просил избрать более мягкую меру — домашний арест или залог.
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Согласно данным СК, вечером 18 марта при работах в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, из-за чего 13 сотрудников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
Как полагает следствие, обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Несмотря на нарушение правил безопасности, подследственный не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород.